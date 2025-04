Eurocommissaris zet in Stellendam de deur op een kier voor pulsvisserij 2.0; hoop voor de sector? 

„Nee, het wordt niet het pulsvissen zoals vroeger”, zegt Kadis tegen de toegestroomde medewerkers uit de visserijsector, beleidsmakers en pers die in het zonnetje op de kade aan de Stellendamse Binnenhaven staan. „Daar heeft Europa nu eenmaal een stokje voor gestoken. Maar aangevuld met alle duurzame innovaties die ik vandaag heb gezien, kan de pulskortechniek onderdeel worden van een breder pakket met innovatieve en duurzame vistechnieken dat ik in de toekomst wil presenteren”, belooft de Eurocommissaris.

Op tournee langs alle EU-lidstaten bezoekt Kadis maandag Stellendam. Met staatssecretaris Jean Rummenie (Visserij) gaat hij langs het Visserij-innovatiecentrum waar nieuwe, duurzamere vistechnieken worden getest. Zoals de zogeheten kiwikuil, waarbij de overlevingskansen van ondermaatse vis significant hoger liggen dan bij gebruik van een traditioneel net. Ook spreken de bewindslieden met vissers over de problemen in de sector en krijgen ze een presentatie en rondleiding van de eigenaars van de twee Stellendamse scheepswerven Padmos en Damen Maaskant over het verduurzamen van de kottervloot.

Pulskor

Het beeld dat de eigenaars van de twee scheepswerven de twee bewindslieden schetsen, is ontnuchterend. De sector wil graag innoveren en verduurzamen. Maar dat is niet gemakkelijk anno 2025. De visserij kampt met een tekort aan gekwalificeerde bemanning, als gevolg van de krimpende visgebieden dalen de vangsten, en de hoge brandstofprijzen blijven een grote kostenpost. Een oerwoud aan regels –zoals de jaarlijkse wisseling van vangstrechten en de aanlandplicht– maken het plaatje af. De miljoeneninvesteringen in innovaties zijn voor veel vissers onbegonnen werk.

Werknemers van scheepswerf Padmos rusten uit tijdens de pauze. beeld Dirk Hol

Sinds 1990 is de Nederlandse kottervloot met 61 procent gekrompen, daalde de aanvoer van vis en garnalen met 77 procent en de opbrengsten in euro’s met 43 procent. Alleen tussen 2015 en 2019, toen veel kotters omschakelden naar de pulskortechniek en de gasolieprijs relatief laag was, maakten veel vissers goede winsten. Pulsvissers maken gebruik van vistuig dat met stroomstootjes vissen op de zeebodem het net in jaagt, wat minder bijvangst oplevert, minder brandstof kost en de zeebodem minder belast dan de traditionele boomkortechniek – waarbij kettingen over de zeebodem slepen om de vissen op te jagen.

Maar sinds 2021 is de pulskor in de EU verboden, nadat Franse kleinschalige vissers en milieuactivisten succesvol een lobby voerden om de duurzame techniek te verbieden. Nu gebruiken Nederlandse vissers weer de traditionele boomkortechniek.

Frankrijk

Staatssecretaris Rummenie –vanouds diplomaat– beloofde bij zijn aantreden vorig jaar een charmeoffensief om met name Frankrijk te overtuigen van de voordelen van het toestaan van de pulskortechniek. „Het is nog steeds een gevoelig punt in bepaalde lidstaten”, zegt de bewindsman na verschillende bezoeken aan EU-lidstaten en gesprekken met Frankrijk.

„Ik ben blij met de open houding van Kadis die de voordelen inziet van onze doorontwikkelde pulskortechniek” Jean Rummenie, staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedsel en Natuur

Rummenie is blij „met de open houding van Eurocommissaris Kadis die de voordelen inziet van onze doorontwikkelde pulskortechniek”. Hij ziet dan ook mogelijkheden voor „pulsvisserij 2.0”. „We maken de pulskortechniek nog duurzamer maken dan deze nu al is. Met de techniek aan onze kant zullen we druk blijven uitoefenen op andere lidstaten. Het is alles of niets voor de Nederlandse visser. Krijgen we die ontheffing niet, dan zal de visserijsector het heel moeilijk krijgen”, beweert Rummenie.

Aan de vorig jaar aangetreden Eurocommissaris heeft de sector een goede, meent Rummenie. Als onderdeel van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie wil Kadis ook nadenken over het financieel bijdragen aan het verduurzamen van de visserijvloot. „Met zekerheid kan ik melden dat we de verduurzaming van de kottervloot gaan stimuleren; dat is een topprioriteit van onze Commissie”, belooft Kadis.

„Het is voor mij een morele verplichting om de aangedragen informatie te verwerken in concreet visserijbeleid” Costas Kadis, Eurocommissaris voor Visserij

Over de vraag of de pulskor in de toekomst weer wordt toegestaan, durft Kadis niet veel te zeggen. Wel „voelt” het voor hem als „een morele verplichting” om de informatie die hij in Stellendam en bij andere werkbezoeken krijgt aangedragen, te gebruiken als bouwstenen voor zijn visserijbeleid. „Dit werkbezoek was bijzonder nuttig, omdat ik directe feedback heb gekregen van vissers die over de zee meer kennis hebben dan wie dan ook.”