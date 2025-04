Zonne-energiesector tegen massaclaim om einde salderingsregeling

Twee advocaten kwamen recent met salderingsclaim.nl. Ze willen huishoudens verzamelen om te kijken of het mogelijk is het einde van de salderingsregeling in 2027 juridisch aan te vechten. Die regeling is nu financieel gunstig voor zonnepaneelbezitters omdat ze overtollig opgewekte energie op zonnige dagen, die ze aan het stroomnet leveren, kunnen afstrepen van eigen verbruik op andere momenten. „Of de salderingsregeling terug, of mogelijk een schadevergoeding”, betogen de advocaten.

Op salderingsclaim.nl kunnen mensen zich aanmelden om vrijblijvend via een nieuwsbrief op de hoogte te worden gehouden. Vorige week meldden de advocaten dat dit al door meer dan 137.000 mensen was gedaan. Die grote interesse is voor Holland Solar aanleiding om op het initiatief te reageren.

De branche becijfert dat er meer dan 3 miljoen huishoudens zijn met zonnepanelen. „Het structureel salderen van zonnestroom blijft op termijn niet houdbaar.” Als alternatief stelt de sector de flexbonus voor, een nieuw instrument om huishoudens te belonen die zelf opgewekte zonnestroom direct gebruiken of opslaan, bijvoorbeeld in een thuisbatterij of door slimme inzet van een warmtepomp.