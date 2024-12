Wat houdt de salderingsregeling in?

Eigenaren van zonnepanelen kunnen nu tot en met 31 december 2026 doorgaan met salderen: voor elke kilowattuur (kWh) die hun zonnepanelen aan het net leveren, mogen ze gratis een kWh (inclusief energiebelasting) van het net afnemen. Dit gebeurt nu nog met gesloten beurs.

Waarom bestaat de salderingsregeling?

De overheid heeft deze lucratieve maatregel in het leven geroepen om de aanschaf van zonnepanelen door particulieren te stimuleren. Maar ze liep daardoor ook veel energiebelasting mis. Daarnaast kost het de energiebedrijven extra geld om het net stabiel te houden tijdens terugleverpieken, wanneer de zonnepanelen op een zonnige dag massaal stroom aan het net terugleveren. Om dit te bekostigen zijn energiebedrijven genoodzaakt om een hoger stroomtarief te vragen aan hun klanten. Vooral de huishoudens zonder zonnepanelen draaien hiervoor op, omdat zij niet kunnen salderen.

Energiemaatschappijen hebben deze scheefgegroeide gang van zaken al iets gecorrigeerd door een terugleververgoeding te vragen aan eigenaren van zonnepanelen. Met het afschaffen van de salderingregeling trekt ook de overheid het als onrechtvaardig ervaren beleid recht.

Wat betekent het afschaffen van de salderingsregeling voor huishoudens?

Een aantal dingen gaat eigenaren van zonnepanelen direct in de portemonnee raken. Het uitruilen van kWh’s met het net gaat niet meer met gesloten beurs. Elke kWh die het huishouden van het net afneemt kost geld, inclusief energiebelasting. Voor aan het net teruggeleverde zonnestroom krijgt het huishouden een afgesproken bedrag betaald, zonder een verrekening van de energiebelasting. Dus als elke afgenomen kWh 23 cent kost, en elke afgeleverde kWh brengt 7 cent op, dan is duidelijk dat daar een gat van 16 cent tussen zit. Dat gaat huishoudens met zonnepanelen geld kosten.

Huishoudens met een dynamisch contract hebben nu al te maken met hogere tarieven voor afname en (fors) lagere voor teruglevering. Zonnepanelen leveren vooral veel stroom als deze toch al goedkoop is door een overaanbod en meestal hebben huishoudens stroom van het net nodig als de marktprijs hoog is.

Wat is een slimme manier om hiermee om te gaan?

Het terugleveren van stroom aan het net levert vanaf 1 januari 2027 veel minder op. Het is slim om de opgewekte stroom zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld door de wasmachine overdag als de zon schijnt aan te zetten. Of met airco het huis te koelen op een hete zomerdag. Of door een boiler, steen- of waterkachel op een zonnige winterdag te verwarmen.

Een andere mogelijkheid is om de opgewekte zonnestroom op te slaan in een thuisaccu. Deze zijn vaak nog erg duur, terwijl de levensduur tegenvalt. In de meeste gevallen laat een thuisaccu zich nog niet terugverdienen.