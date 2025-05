JPMorgan-topman Dimon ziet risico’s stagflatie economie VS

Volgens Dimon zijn er risico’s voor de Amerikaanse economie door de importheffingen van president Donald Trump die de inflatie kunnen aanwakkeren, omdat buitenlandse goederen veel duurder kunnen worden. Daarnaast zorgt het handelsbeleid van Trump ook voor wereldwijde onrust, waardoor de wereldeconomie kan afkoelen. Dat kan ook weer de VS raken. Tegelijkertijd spelen er zorgen over de Amerikaanse overheidsfinanciën door de enorme belastingverlagingen die Trump heeft gepland en de hoge staatsschuld.

Dimon, die in de financiële sector veel invloed heeft, stelde op de Global China Summit van JPMorgan dat de VS niet in een goede economische positie verkeren.

Stagflatie is een moeilijke situatie voor centrale banken. Door een hoge inflatie is er minder bewegingsruimte om de rente te verlagen om zo de economie te stimuleren. De Amerikaanse Federal Reserve heeft dit jaar de rente onveranderd gelaten, na de verlagingen van vorig jaar. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft ook gezegd geen haast te hebben met het verlagen van de rente door alle onzekerheid, ondanks herhaalde oproepen van Trump om de rente wel te verlagen. Dimon zegt dat Powell verstandig is door afwachtend te handelen met het rentebeleid.

Kredietbeoordelaar Moody’s kwam onlangs met een verlaging van de Amerikaanse rating door zorgen over de overheidsfinanciën en het begrotingstekort. De rating is bij Moody’s gedaald van Aaa naar Aa1. In de afgelopen jaren raakten de VS al de hoogste rating kwijt bij kredietbureaus S&P en Fitch.