Biologische landbouw opnieuw gegroeid, Noord-Holland aan kop

Het merendeel van de biologische hectares bestaat uit grasland, vooral bedoeld voor de veehouderij, en dan met name voor melkvee. Het aantal gecertificeerde biologische landbouwbedrijven steeg afgelopen jaar met 1 procent tot 2176 bedrijven.

Volgens de brancheclub groeide de oppervlakte aan biologische landbouwgrond in Noord-Holland het hardst, met bijna 13 procent. Zuid-Holland (plus 10,1 procent) en Overijssel (plus 8,8 procent) staan op plek twee en drie.

Bionext stelt ook vast dat de totale omzet van biologische producten vorig jaar met 9,6 procent is gegroeid tot 1,77 miljard euro. Daarbij groeide de omzet van de doorgaans duurdere biologische winkels, gecorrigeerd voor inflatie, met 12,7 procent tot ruim 458 miljoen euro. Supermarkten behaalden een omzetgroei van bijna 8 procent met hun biologische assortiment, waarbij vis, brood & banket en vlees het sterkst groeiden.

De biologische landbouw in Nederland groeit al jaren. Toch loopt ons land in de Europese Unie volgens Bionext nog achter. In de 27 lidstaten bedraagt de totale oppervlakte aan biologische landbouwgrond inmiddels bijna 11 procent.