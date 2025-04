Noord-Holland kende sinds 2018 een raadplegend referendum, maar de verordening die dat regelt werd een jaar geleden (tijdelijk) buiten werking gesteld, omdat die allerlei technische en juridische gebreken vertoonde. Tegelijkertijd werd besloten dat de Statenwerkgroep inwonersparticipatie met voorstellen zou komen voor reparatie van de verordening, naast alternatieven voor burgerparticipatie. De werkgroep gaf de opdracht onlangs terug, mede vanwege het ontbreken van ambtelijke ondersteuning en politieke meningsverschillen. Maar de leden moeten nu opnieuw aan de slag.

De groep had voorgesteld om Gedeputeerde Staten een startnotitie op te laten stellen om een nieuwe referendumverordening dan wel alternatieve participatievormen voor te bereiden. Een wijzigingsvoorstel van CDA, Volt en VVD haalde tijdens een vergadering van Provinciale Staten een nipte meerderheid (27 tegen 26), mede dankzij steun van PvdA en GroenLinks. Dat houdt in dat het referendum terzijde wordt geschoven en de werkgroep gaat onderzoeken hoe inwoners van Noord-Holland beter betrokken kunnen worden bij provinciale besluitvorming.

Een voorstel om naast alternatieven een optie op te nemen om de verordening technisch en juridisch te repareren werd juist nipt verworpen (26-27).

De afgelopen jaren werden twee referenda aangevraagd, over regionale energiestrategieën en normen met betrekking tot windturbines. Provinciale Staten wezen die af „om redenen van spoedeisend belang”.

In het coalitieakkoord van VVD, GroenLinks, PvdA en BBB staat dat Noord-Hollanders meer mogelijkheden voor inspraak en participatie krijgen. De BBB sprak van een gemiste kans” om niet door te gaan met het referendum. „Onze opdracht is de burger dichter bij besluitvorming te brengen.”

Volgens de PvdA en GroenLinks is duidelijk dat het referendum in de praktijk niet werkt en technisch moeilijk uitvoerbaar is. Als alternatieven werden onder meer burgerfora, burgerpanels en inloopavonden genoemd. „Laten we kijken welke vormen echt gaan werken.”