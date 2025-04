Inspectie: advocaat Weski gevangen gehouden op onwettige plek

De Inspectie kende de plek niet en schrijft dat er geen toezicht op was. Daardoor kon Weski bijvoorbeeld geen klachten indienen over de manier waarop ze werd behandeld. De „geheime detentie” was volgens de Inspectie in strijd met de Nederlandse wet over gevangenissen en een internationaal verdrag.

Eén nuance heeft de Inspectie wel: er is „aandacht besteed aan het welzijn en de veiligheid” van Weski tijdens haar gevangenschap.

Donderdag is er opnieuw een voorbereidende zitting in de zaak van Weski. Haar advocaten, Geert-Jan en Carry Knoops, wilden nog niet direct reageren, maar spreken er donderdag op de zitting over.