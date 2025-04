Snel uitbreidende brand in Limburgs natuurgebied

Door de droogte en de wind is het moeilijk het vuur uit te krijgen in het gebied, dat hoort bij Nationaal Park De Meinweg, dichtbij de Duitse grens. Ook is het vanwege de locatie van de brand moeilijk om aan water te komen voor het blussen, legt de woordvoerder uit.

De brand woedde aanvankelijk in een gebied van zo’n 100 vierkante meter. Hoeveel verder het vuur inmiddels is uitgebreid, weet de woordvoerder niet.