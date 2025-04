Bloedbad op beurzen na importheffingen Trump

In veel hoofdfondsen was de handel echter nog niet geopend vanwege de verwachte forse koersdalingen. De koersverliezen van de hoofdgraadmeters liepen daardoor nog verder op. Beleggers vrezen een recessie door de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump is gestart met zijn importheffingen voor bijna alle landen ter wereld.

China sloeg vrijdag al terug met een importbelasting van 34 procent op Amerikaanse goederen. Ook de Europese Unie dreigt met extra vergeldingsheffingen. Ondanks massale protesten in de VS en in Europa tegen het handelsbeleid en de koersval op de beurzen lijkt Trump echter vast te houden aan zijn importheffingen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde na opening van alle hoofdfondsen 6,1 procent lager op 790,99 punten. De hoofdindex zakte daarmee voor het eerst sinds januari 2024 onder de 800 punten. Vrijdag verloor de AEX al ruim 4 procent. De MidKap zakte 5,9 procent tot 735,79 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 7,5 procent kwijt, na de verliezen van ruim 4 procent op vrijdag.