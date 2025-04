Beurzen Azië hard onderuit, Hongkong keldert ruim 12 procent

De Aziatische beurzen gingen maandag hard onderuit. De beurs in Hongkong kelderde met maar liefst 12,5 procent en de beurs in Shanghai zakte ruim 8 procent. De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de beurs ruim 6 procent in het rood en de beurs in Taiwan raakte bijna 10 procent kwijt.