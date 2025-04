CO2-uitstoot Nederlandse luchtvaart bereikt recordhoogte

De CO2-uitstoot van de luchtvaartbranche binnen het handelssysteem is vorig jaar met 17 procent gestegen naar 3,1 miljoen ton. Dat is 200.000 ton meer dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. De toename komt doordat luchtvaartmaatschappijen meer hebben gevlogen, aldus de NEa. De maatschappijen hebben wel meer biobrandstoffen gebruikt, maar dat was met 1,4 procent van de uitstoot volgens de autoriteit niet genoeg om het hogere aantal vluchten te compenseren.

Mede door de luchtvaart hebben Nederlandse bedrijven in het emissiehandelssysteem in 2024 zo’n 1,8 miljoen ton CO2 meer uitgestoten dan in 2023, meldt de NEa. De zeven jaar ervoor daalde dit nog. Alleen in 2021 steeg dit iets, na het eerste coronajaar. De uitstoot van alle Europese bedrijven in het handelssysteem daalde 5 procent.

De toezichthouder benadrukt dat afvalverbrandingsinstallaties en de zeevaart vorig jaar in het handelssysteem kwamen. In Nederland zorgden twaalf verbrandingsinstallaties voor 2,3 miljoen ton uitstoot. De NEa onderzoekt die van de zeevaart nog.

De Nederlandse industrie heeft vorig jaar 1,2 miljoen ton meer CO2 uitgestoten. De emissie van Tata Steel steeg naar het niveau van 2022, met 5,9 miljoen ton. De staalproducent had in 2023 relatief weinig uitgestoten door onderhoud aan een hoogoven, aldus de toezichthouder.