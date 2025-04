„Uiteindelijk hoop ik dat er overeenstemming komt dat zowel Europa als de Verenigde Staten idealiter, in mijn ogen, naar een situatie zonder tarieven zouden moeten gaan”, zei Musk in gesprek met Lega-leider Matteo Salvini.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte eerder deze week bekend dat voor de Europese Unie een importtarief van 20 procent gaat gelden. Eerder kondigde hij al heffingen van 25 procent op staal en aluminium aan. De EU is van plan om die heffingen deze maand te vergelden en dreigde ook met tegenmaatregelen voor de nieuwste heffingen.

Ook sprak Musk de hoop uit op meer bewegingsvrijheid tussen de VS en Europa. „Als mensen in Europa of Noord-Amerika willen werken, zou dat volgens mij moeten kunnen”, zei hij, waaraan hij toevoegde dat hij dit ook heeft geadviseerd aan Trump.

Musk treedt op als adviseur van de president en was verantwoordelijk voor het efficiënter maken van de Amerikaanse overheid. Volgens aangekondigde bezuinigingsoperaties zullen veel ambtenaren hun baan verliezen. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat de miljardair de komende weken een stap terug doet binnen de overheid.