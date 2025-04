„Deze aanpak is gekozen met het oog op de langetermijnbelangen van de bilaterale handelsrelatie, en om het investeringsklimaat en de nationale economische stabiliteit te behouden”, zei de minister in een verklaring. Hij voegde eraan toe dat de Indonesische regering sectoren die mogelijk worden getroffen, zoals de kleding- en schoenenindustrie, zal ondersteunen.

De regering in Jakarta heeft onder meer aangekondigd een delegatie naar de VS te sturen om te onderhandelen. Daarnaast wil het land naar manieren zoeken om de handel met Europese landen te vergroten, als alternatief voor de handel met de VS.

Naast Indonesië werden ook andere landen in Zuidoost-Azië geconfronteerd met relatief hoge Amerikaanse importheffingen. Het gaat om ontwikkelingslanden die bekendstaan om goedkope producten van onder meer kleding voor de westerse markt, zoals Cambodja en Vietnam. Deze twee landen krijgen heffingen van respectievelijk 49 procent en 46 procent opgelegd.

In Vietnam klinkt de roep om uitstel van de heffingen steeds luider. Zo schreven de Vietnamese kamer van koophandel VCCI en de Amerikaanse kamer van koophandel in Hanoi AmCham een brief aan de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick. Zij pleiten voor lagere tarieven die „Amerikaanse bedrijven, de economie en consumenten helpen”.