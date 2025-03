Recept uit ”Comfort Food” van Janneke Vreugdenhil: panir tikka masala

Dat ben ik helemaal met haar eens en daarom maak ik curry’s het liefst met veel groenten of, zoals in dit Indiase recept, met panir. Dat is een jonge kaas, die je goed kunt bakken. De vele kruiden en specerijen maken het samen met de room een rijk gerecht dat helemaal geen vlees nodig heeft. Vreugdenhil baseert haar tikka masala op een recept van Madhur Jaffrey.

Het is niet het enige wat ik graag maak uit dit boek. Ook de recepten voor uiensoep en kippensoep gebruikte ik meermaals, net als de gegrilde groene asperges met ei en Parmezaanse kaas of het stoofpotje van chorizo, kerstomaatjes en kikkererwten. Die laatste twee komen uit het hoofdstuk ”Voor jezelf”, met eenpersoonsrecepten, ook wel eens fijn. In ”Solo food” –dat nog wel te koop is– geeft Vreugdenhil overigens meer van zulke recepten voor singles en andere eenpersoonshuishoudens.

Panir is niet overal makkelijk te krijgen en daarom testte ik bij mijn laatste tikka masala-maal grillkaas van ’s lands grootste kruidenier. Die lijkt een beetje op halloumi, maar komt door de neutralere smaak in de buurt van panir. Kan goed als vervanger.

Geertje en Mariëlle pakken de komende tijd hun favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 11: Panir tikka masala van Janneke Vreugdenhil.