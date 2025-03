Recept uit ”De vega optie” van Joke Boon: hartige muffins met wortel

In ”Bonen!” (uitg. Carrera, 2015) hebben linzen, erwten, peultjes en kapucijners de hoofdrol. Maar ook in ”De vega optie” (uitg. Nieuw Amsterdam, 2019) komen ze veelvuldig aan bod, als hoofdingrediënt voor huisgemaakte vleesvervangers.

Beide boeken van Boon (ze schreef er meer) zijn fijn omdat ze met verrassende nieuwe combinaties komt die heel Nederlands en maakbaar zijn – bijvoorbeeld gefrituurde beignets van spliterwten. En misschien ook wel omdat haar recepten uitnodigen om ermee te experimenteren en te variëren.

Zo verving ik in haar recept voor hartige muffins (uit ”De vega optie”) de kormapasta, afkomstig uit de Indiase keuken, door een pasta voor groene curry, waarvan nog een aangebroken verpakking in de koelkast stond. Die smaakt net wat anders dan de pasta die Boon aanbeveelt. Heter en frisser, door de groene pepers en het citroengras. Beide niet in huis? Met gewoon kerriepoeder wordt het vast ook lekker.

Geertje en Mariëlle pakken de komende tijd hun favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 12: Hartige muffins met wortel van Joke Boon.