Psychische problemen en chronische pijn staan vriendschap niet in de weg

Koos Raangs vertelt dat zijn vrouw al tientallen jaren psychische problemen heeft. De laatste jaren lijdt ze ook aan chronische pijn in haar rug en benen. „Lopen gaat niet meer zo makkelijk”, zegt hij. Toch zijn deze moeilijkheden geen belemmering voor Stegeman. Elke week komt haar vriendin een hele dag bij haar. „Ze is daar vaak van halftien tot zeven uur”, vertelt Raangs. „Jenne is geduldig en accepteert Margien zoals ze is. Ze mag helemaal zichzelf zijn en daardoor komt ze tot rust. Door de dag heen doen ze samen huishoudelijke taken zoals stoffen, afwassen of de was opvouwen. Ook gaan ze er samen op uit om boodschappen te doen. Meestal wordt Margien er blij en uitgerust van.”

Familie Raangs kent Stegeman vanuit het dorp. Vanaf het moment dat het echtpaar in Staphorst kwam wonen, zo’n 32 jaar geleden, waren ze welkom bij Stegeman. Doordat de inwoner van Rouveen een dag per week voor haar vriendin zorgt, heeft echtgenoot en mantelzorger Koos Raangs dan tijd voor andere zaken. Hij ondersteunt bijvoorbeeld de kerkenraad met het klaarmaken van doopkaarten, overlijdenslijsten en het uitwerken van belijdenisteksten. Daarnaast benut hij de tijd die hij niet voor zijn vrouw hoeft te zorgen door familie te bezoeke. „Jenne staat al dertig jaar voor mij en mijn vrouw klaar”, zegt Raangs. „Ze blijft ondanks de lichamelijke en psychische zorgen een trouwe vriendin. Dat bewonder ik.”