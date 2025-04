Tv-uitzending The Passion oogst kritiek van aantal reformatorische kerken Terneuzen 

Zijn bezwaar is tweeledig: inhoudelijk en financieel. „De Passion kost de gemeente mogelijk vier ton. En het verhaal van Christus wordt tot spektakel gemaakt”, vertelt hij in de laatste aflevering van Sprekend RD.

Reinder van Dijk, eindredacteur van The Passion, begrijpt de kritiek. „Ik begrijp dat niet iedereen kan meekomen in de vorm, maar voor mij is dit een heilig verhaal. Wij willen het breder vertellen dan alleen in de kerk.” Volgens hem spreekt de vorm — met muziek en bekende artiesten — jongeren aan die normaal niets met het Evangelie te maken hebben. „En ja, dat schuurt soms. Maar Jezus’ verhaal schuurde ook. Dat mag.”

Vlaander blijft kritisch. „Zeker dit, het lijdensevangelie, wordt op deze manier misbruikt om zo’n gemeente op de kaart te zetten. Dat kan je ook op een andere manier doen.”

Toen besloten werd dat het evenement door kon gaan, zette Vlaander met vier reformatorische kerken een evangelisatieactie op. „We willen het evenement gebruiken om te evangeliseren, met Bijbels en flyers.” Vlaander ziet ook iets opmerkelijks ontstaan: samenwerking tussen kerken die elkaar normaal niet snel opzoeken. „We werken met vier gemeenten samen, en dat gaat verrassend goed. Dan merk je toch dat je meer naar elkaar toegroeit.”

Van Dijk betreurt dat er geen direct contact was met de tegenstanders. „We hebben via de gemeente meerdere keren onze hand uitgestoken. Een gesprek is nooit aangegaan.”