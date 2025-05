LAKS ontvangt 21.000 klachten op eerste dag eindexamens

Over het examen Nederlands voor vwo kwamen veel klachten binnen over het tweede deel. Dat zou „te zweverig, te filosofisch” zijn, zegt LAKS-bestuurslid Fé Swets. In het examen Engels voor vmbo gemengde en theoretische leerweg zaten te veel moeilijke woorden in de vragen en de tekst, aldus de klagers. En havo-scholieren die natuurkunde deden, klaagden over een vraag waarin onverwacht een bepaalde berekening gebruikt moest worden om het antwoord te vinden. Ook zou het examen te veel open vragen bevatten.

De ongeveer 185.000 scholieren die vrijdag aan hun examens begonnen, kunnen bellen naar het LAKS om hun klacht door te geven. Sinds 1 april konden ze problemen al online melden. Op die dag begonnen de digitale examens voor het vmbo.