ING gaat meer klanten compenseren voor te veel betaalde rente

Destijds besloot ING alleen de te veel betaalde variabele rente boven een bedrag van 50 euro te vergoeden. Maar de geschillencommissie van het Kifid zag in november vorig jaar geen reden voor zo’n drempel. Daarom verruimt de bank zijn compensatieregeling nu en krijgen ook klanten bij wie het te veel betaalde bedrag onder de 50 euro uitkomt een vergoeding.

„Klanten op wie dit betrekking heeft, ontvangen dit jaar nog de compensatie op de betaalrekening”, laat een woordvoerster weten. Hoeveel mensen het precies betreft en welk bedrag met de extra compensatie is gemoeid, wil ze niet zeggen. Wel benadrukt de zegsvrouw dat de extra vergoedingen nog passen binnen het geld dat ING hiervoor in 2021 en 2022 beschikbaar had gemaakt.

Meerdere banken volgden met hun rentes eerder niet genoeg de marktrente. Onder meer ABN AMRO en Rabobank zijn enkele jaren terug eveneens met brede compensatieregelingen gekomen, voor in totaal honderdduizenden gedupeerden. Daarmee waren honderden miljoenen euro’s gemoeid.