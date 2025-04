Grote klappen voor aandelenbeurzen New York

Beleggers schrokken van de importheffingen die president Donald Trump woensdag aankondigde voor vrijwel alle handelspartners van de Verenigde Staten. Het ging om veel hogere tarieven dan verwacht, wat de internationale handel overhoop dreigt te gooien.

De S&P 500 sloot 4,8 procent lager op 5396,52 punten, waarmee de brede graadmeter de slechtste dag kende sinds juni 2020. Daarmee ging ongeveer 2 biljoen dollar aan beurswaarde verloren, oftewel zo'n 1800 miljard euro. De Dow Jonesindex verloor 4 procent. Techbeurs Nasdaq ging 6 procent onderuit.

Volgens analisten vergroten Trumps heffingen het risico op een wereldwijde recessie. Naast de obstakels voor de sterk geglobaliseerde economie, zorgt ook de onzekerheid over toekomstige handelsmaatregelen voor nervositeit bij beleggers. Zo hebben de Europese Unie en China gezegd de handelstarieven te vergelden.

Vooral Amerikaanse bedrijven die hun producten laten maken in Aziatische landen als China, Bangladesh en Vietnam hadden het zwaar. Deze landen krijgen te maken met erg hoge Amerikaanse importheffingen.

„Mijn advies aan elk land is nu: neem geen wraak” Scott Bessent, minister van Financiën VS

Opvallend is dat Rusland, Noord-Korea, Belarus en Cuba niet op de lijst staan van landen die Trump heffingen heeft opgelegd. Het argument is dat Amerika weinig handel met die landen –afgezien van Rusland– drijft. Maar dat geldt ook voor Iran en Syrië, die wel getroffen zijn door importtarieven. Trump heeft Rusland wel eerder gedreigd met heffingen als Poetin onvoldoende flexibel is in de onderhandelingen over vrede in Oekraïne.

Represailles

De president zelf zei tegen journalisten zich weinig zorgen te maken over de situatie op de beurzen. Hij herhaalde zijn voorspelling dat de importheffingen de Amerikaanse economie doen groeien, waardoor ook de beurzen hard omhoog zullen gaan.

Minister van Financiën Scott Bessent moedigde landen over de hele wereld aan om af te zien van represailles tegen de VS naar aanleiding van de herziening van het tariefbeleid door president Trump woensdag. Hij betoogde dat de regering de VS voorbereidt op economische groei op de „lange termijn”.

„Mijn advies aan elk land is nu: neem geen wraak. Leun achterover, neem het in je op, laten we eens kijken hoe het gaat. Want als je wraak neemt, zal er escalatie zijn. Als je geen wraak neemt, is dit het maximum,” zei Bessent tijdens zijn interview op woensdagavond met Bret Baier in Fox News' Special Report.

Wereldhandel

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat de Amerikaanse importheffingen dit jaar kunnen leiden tot een krimp van ongeveer 1 procent van de wereldhandel. De Franse president Emmanuel Macron riep Franse bedrijven donderdag op hun investeringen in de Verenigde Staten op te schorten naar aanleiding van de nieuwe Amerikaanse importheffingen.