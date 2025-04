Topvrouw IMF noemt tarieven Trump risico voor groeivooruitzichten

„Het is belangrijk om stappen te vermijden die de wereldeconomie verder kunnen schaden. We doen een beroep op de Verenigde Staten en hun handelspartners om constructief samen te werken aan het oplossen van handelsconflicten en het verminderen van onzekerheid”, heeft Georgieva gezegd in een verklaring.

Het IMF beoordeelt momenteel de precieze macro-economische gevolgen van de aangekondigde tariefmaatregelen. „We zullen de resultaten van onze beoordeling delen in de World Economic Outlook, die later deze maand wordt gepubliceerd tijdens de voorjaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank.”