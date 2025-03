Jurian Schout (21) biedt in zijn kruidenwinkel een alternatief voor de pakjes en zakjes

Gemalen kruiden, poederkruiden, kruidenmixen. Zo’n negentig specerijen, in alle vormen, geuren en kleuren, liggen opgeslagen in een lege slaapkamer die Jurian Schout (21) uit De Glind als magazijn gebruikt. Hij heeft een kruidenhandel: De Kruyderij.

Jurian begon anderhalf jaar geleden met zijn bedrijf. Dat kwam eigenlijk voort uit frustratie over bestaande kruidenmixen. „Ik was wat aan het experimenteren met koken. Toen ik keek wat er in de kruidenmixen zat, bleek dat er heel veel troep in die potjes zit: veel zout, suiker en paneermeel, maar weinig specerijen.”

Dat kan anders, dacht Jurian. Dus kocht hij online in bulkverpakking kruiden in en begon die in zijn omgeving aan de man te brengen. „Ik bied kruiden met een klein beetje zout. De meeste soorten heb ik in vaste en in poedervorm. Kruidenmixen maak ik zelf. Dan weet ik zeker dat er geen gekke dingen in zitten.”

Statiegeld

Kennis over zijn assortiment vergaarde Jurian vooral via internet. „Informatie over kruiden moet je gaandeweg vinden. Hoe langer ik ermee bezig was, hoe dieper ik erin dook. Zo leerde ik steeds meer. Het ondernemen heb ik van mijn moeder geleerd, die is ook ondernemer. En ik volg daarvoor nu een opleiding op de Christelijke Hogeschool Ede.”

En met resultaat. Gemiddeld verkoopt Jurian honderd potjes kruiden per vier weken. „Elke maand krijg ik meer klanten”, vertelt hij. „De meesten komen uit de regio. Mensen kunnen via mijn website kruiden bestellen, maar ik verzend niets. Klanten kunnen een bestelling ophalen. De kruiden zitten namelijk in statiegeldpotjes die teruggebracht kunnen worden. Dat is duurzaam.”

Jurian verkoopt het meest Italiaanse kruiden: een mix met onder andere rozemarijn, peterselie en basilicum. Ook paprikapoeder en knoflook lopen goed.

Inmiddels heeft de twintiger ook enkele bijzondere specerijen en kruidenmixen in zijn winkel. „Ik heb sinds kort za’atar te koop. Dat is een Midden-Oosterse kruidenmix die lekker is op bijvoorbeeld kip. Ik heb ook tomatenpoeder: gedroogde en verpulverde tomaat. Dat is op weinig plekken te koop. Je kunt het toevoegen aan sausjes en soep.”

Waarom zou iemand Jurians zelfgemaakte mengsels kopen als in de supermarkten kant-en-klare mixen te koop zijn? „Veel mensen willen af van pakjes en zakjes uit de supermarkt”, legt hij uit. „Die producten zijn niet gezond. Ik bied een goed alternatief, zoals een pastamix ter vervanging van het pakje Honig.”

De kruidenhandel levert nog niet genoeg op om van te leven, zegt Jurian. Hij werkt nog deels bij een bedrijf dat relatiegeschenken verzorgt. „Nu is De Kruyderij nog hobbymatig. Maar als ik ga groeien, zou ik er zeker mijn loon uit kunnen krijgen. Toch is dat niet mijn doel; ik vind het gewoon leuk om te doen.”

Dit is het derde deel in een serie interviews met jonge ondernemers.