Ondernemer Johan (18) verzorgt auto’s „van top tot teen”

Nu werkt Johan nog vier dagen per week voor een hovenier; na de zomervakantie wil hij volledig voor zichzelf gaan werken. Toen hij twee jaar geleden startte met zijn werkzaamheden, had hij niet gedacht dat hij in deze branche groter zou worden. „Het is zo gegroeid”, zegt hij, ook al is hij autoliefhebber en droomde hij altijd al van een eigen bedrijf.

Tijdens zijn middelbareschoolperiode begon Johan auto’s te wassen. Dat deed hij ’s avonds en op zaterdagen. Na het voortgezet onderwijs startte Johan met een opleiding als hovenier op mbo-niveau twee. Per week werkte hij vier dagen en ging hij één dag naar school. Sinds hij die studie heeft afgerond, besteedt hij voornamelijk de vrijdag en zaterdag aan zijn bedrijf.

Lange dagen

Als eigen baas maakt hij lange dagen. „Dan ben ik zo twaalf uur bezig. Dat vind ik een van de nadelen van een eigen bedrijf: het werk is nooit af.” Andere schaduwkanten volgens Johan: geen vast inkomen en geen collega’s.

Maar zelfstandig ondernemen is vooral leuk, benadrukt de inwoner van Rhoon. „Ik vind het fijn dat ik de touwtjes in handen heb en het is gaaf om mijn eigen merk op te bouwen en het klantenbestand te zien groeien.”

Bij dat laatste krijgt hij hulp van een marketingbureau – en van tevreden klanten. En zo zijn er meer werkzaamheden die hij niet alleen hoeft te doen, ook al heeft hij geen personeel in dienst. Hij is bijvoorbeeld in gesprek met een accountancybedrijf om zijn administratie uit te besteden. En bij gebrek aan collega’s belt Johan weleens met een bevriende en ervaren ondernemer die een autopoetsbedrijf heeft in België.

Dat vindt hij het leukste aan zijn werk: met auto’s bezig zijn, erover praten en er nog geld mee verdienen ook. „Veel van mijn klanten zijn autoliefhebbers. Ik was namelijk niet zomaar wagens, maar ik verzorg ze van top tot teen. Denk aan polijsten, coaten en het verwijderen van krassen. Het complete plaatje. Veel autobezitters die ik spreek hebben dezelfde interesse als ik. Er zijn genoeg raakvlakken. Daardoor ontstaat een gesprek vanzelf.”

