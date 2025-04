TUA organiseert symposium over rol muziek in de liturgie

De vraag welke plaats muziek mag innemen in het geheel van de eredienst is een „spannende vraag, die heel verschillend wordt beantwoord”, aldus de organisatoren. „Terwijl de ene gemeente kiest voor gedragen psalmgezang met ingetogen orgelbegeleiding, staat in een andere kerk een complete band op het podium die allerhande liederen op popmelodieën ten gehore brengt. Zijn deze verschillen alleen een kwestie van smaak, of valt er vanuit Schrift, traditie en theologie meer over te zeggen?”

Om een antwoord op die vragen te geven, organiseert de universiteit op vrijdag 6 juni in Apeldoorn een symposium. Sprekers tijdens het ochtenddeel zijn onder anderen dr. Gert Jan Baan (Gereformeerde Gemeenten, TUA), dr. Jaco van der Knijff (TUA), musicus Roeland Scherff (Psalternatief) en dr. Christiaan Winter (kerkmusicus, beiaardier). In het middagprogramma zijn er workshops door onder anderen psalmberijmer dr. Enny de Bruijn, musicus Gerben Budding, ds. Jan Groenleer, ds. Hans Mudde, dirigent Matthijs Hoogendijk en docent muziek Judith van Houte.

De muziek tijdens de dag wordt verzorgd door de TUA-cantorij onder leiding van Gerben Budding, Wibren Jonkers (orgel) en Roeland Scherff (gitaar). De dag wordt afgesloten met een forum onder leiding van TUA-rector prof. dr. Maarten Kater en een vesper onder leiding van TUA-docent dr. Jan van ’t Spijker.

