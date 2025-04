Russische topfunctionaris voor overleg in Washington

Dmitriev is de baas van het Russische Soevereine Vermogensfonds dat over een vermogen beschikt van naar schatting 120 miljard euro. Het is niet bekendgemaakt waar Dmitriev het met zijn gesprekspartners over gaat hebben.

Hij ontmoet volgens media waarschijnlijk ook Trump en diens speciale gezant Steve Witkoff. Witkoff prees eerder Dmitriev als bemiddelaar en onderhandelaar.

Volgens Dmitriev heeft de vorige regering van Joe Biden „de dialoog tussen de VS en Rusland volkomen verwoest”. Hij zei dat het herstel ervan „geen makkelijk en een geleidelijk proces is”.

De Amerikaanse regering heeft eerder sancties tegen Dmitriev afgekondigd, maar die zijn voor dit bezoek opgeschort. Trump streeft naar normalisering van de betrekkingen.