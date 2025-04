Litouwen wil balans in troepenmacht langs oostgrens en Oekraïne

Aleksa gaat ervan uit dat daar een evenwicht in wordt gevonden. De steun van alle bondgenoten is daarbij onontbeerlijk, waaronder Nederland, Duitsland maar ook de VS, benadrukt Aleksa. Nederland levert tot in ieder geval eind 2026 militairen aan de NAVO-troepenmacht in Litouwen ter afschrikking van Rusland. Die blijven altijd maar even. Duitsland is recent begonnen met de opbouw van een permanente brigade in Litouwen.

De 800 miljard euro die de EU-lidstaten de komende vier jaar in defensie moeten investeren, moet er echt komen, zegt Aleksa.