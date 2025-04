Aziatische beurzen zakken na nieuwe heffingen Trump

Trump kondigde aan dat producten uit China een importheffing van 34 procent krijgen. Gecombineerd met eerdere heffingen betekent dit een importbelasting van 54 procent voor China. Import uit Japan wordt met 24 procent belast en producten uit Zuid-Korea met 25 procent. De Amerikaanse president kondigde ook een basisheffing van 10 procent aan op producten uit landen die geen specifiek tarief opgelegd krijgen.

De Nikkei in Tokio dook bij de opening ruim 4 procent omlaag en bracht dat verlies richting de slotbel terug tot meer dan 3 procent. De Japanse beurs zakte daarmee tot het laagste niveau in acht maanden. De Kospi in Seoul daalde 0,8 procent, na een eerdere koersval van ruim 3 procent. Japan en Zuid-Korea lieten weten niet meteen terug te slaan met tegenmaatregelen, maar eerst te gaan onderhandelen met de VS over lagere tarieven.

De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 2 procent en 0,6 procent. China verzet zich wel „sterk” tegen de nieuwe Amerikaanse importtarieven op Chinese producten. Het land belooft „tegenmaatregelen te nemen om zijn eigen rechten en belangen te beschermen”, verklaarde het Chinese ministerie van Handel.

Japanse en Zuid-Koreaanse autofabrikanten als Toyota, Mazda, Nissan en Hyundai lieten flinke verliezen zien. Trump bevestigde ook dat de importheffingen van 25 procent op buitenlandse auto’s donderdag ingaan. Auto-onderdelen van buiten de VS worden vanaf 3 mei met hetzelfde percentage belast.

Ook bedrijven die hun producten laten maken in Vietnam en Cambodja stonden onder druk, nadat Trump had laten weten dat goederen uit die landen zwaar worden belast. Zo geldt voor Vietnam een importtarief van 46 procent en voor Cambodja 49 procent. De Japanse sportschoenenverkoper Asics kelderde daardoor 11 procent. Ook de aandelen van het Amerikaanse sportmerk Nike en het Duitse Adidas, die beide veel van hun sportschoenen in Vietnam laten maken, lijken donderdag flink omlaag te gaan.