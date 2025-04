Gewone Amerikaan waarschijnlijk fors duurder uit door heffingen

„We weten dat toen wasmachines in 2018 werden onderworpen aan een Amerikaans tarief van 20 procent, ongeveer 60 procent van het tarief aanvankelijk werd doorberekend aan de consument”, legt hij uit. „In 2018 ging het echter om één specifiek product, en importeurs en retailers kunnen hebben gedacht dat ze een deel van de kosten konden absorberen omdat ze nog steeds ruime winsten maakten op andere producten.”

Nu zijn de heffingen veel breder. „Daarom vermoeden we dat het deze keer waarschijnlijker is dat 75 procent wordt doorberekend aan de consument. Dat zou betekenen dat de prijsniveaus waarschijnlijker met ongeveer 2,5 procent stijgen, ofwel 1350 dollar aan extra kosten voor elke Amerikaan.”

De econoom erkent wel dat er op de langere termijn voordelen in kunnen zitten voor Amerikanen. De heffingen zullen ook aanzienlijke belastinginkomsten opleveren in Washington, stipt hij aan. „Dit geeft president Trump de begrotingsruimte om zijn beloften voor uitgebreide belastingverlagingen later dit jaar waar te maken.” Op de korte termijn voorziet Knightley echter een pijnlijke overgangsperiode. Vooral huishoudens met een laag inkomen zullen dit sterk voelen.