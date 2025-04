Eurocommissaris Kubilius roept op tot solidariteit bij defensie

„We moeten begrijpen dat Poetin zich niet zal laten afschrikken als we hem alleen het Witboek voorlezen. Hij zal alleen afgeschrikt worden als we het Witboek omzetten in actie, als we het gebruiken om echte drones, tanks en artillerie voor onze verdediging te bouwen. Om Poetin te laten zien dat we de politieke wil hebben, de economische macht en defensiecapaciteiten hebben om agressie af te schrikken”, zei Kubilius.

In het Witboek van de Europese Commissie staat wat er in EU-defensie moet worden geïnvesteerd om kritieke tekorten weg te werken en hoe een sterke defensie-industrie moet worden opgebouwd.

Kubilius reageert hiermee impliciet op een aantal lidstaten zoals Spanje en Italië die vorige week op een EU-top lieten weten niets te voelen voor extra investeringen in defensie. De Commissie wil dat de lidstaten daarin de komende vier jaar 800 miljard euro investeren.

„Als één land niet in zijn eigen verdediging investeert, verzwakt dat de verdediging van alle andere landen. Een aanval op één van ons is een aanval op ons allemaal”, zei de Eurocommissaris. Hij prees Polen met de hoge investeringen in defensie en het plan om het leger te verdubbelen tot een half miljoen soldaten. „Meer landen zouden dit Poolse voorbeeld moeten volgen”, zei Kubilius.