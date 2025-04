Bouw maakt afspraken over loon, zwaar werk én het voorkomen van zelfdoding

Bij een nieuwe cao gaat het altijd om geld. Een groot deel van de onderhandelingen die werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en verschillende vakbonden hebben gevoerd, stond dan ook in het teken van loonsverhogingen.

Afgesproken is dat de ruim 120.000 werknemers in de sector er in een tijdsbestek van 27 maanden 8 procent salaris bijkrijgen. Onderhandelaar Gijs Lokhorst van vakbond CNV toont zich in een telefonische reactie „zeer tevreden”, al benadrukt hij dat de leden van zijn bond nog met het bereikte resultaat moeten instemmen. „Pas dan geldt het.”

„Wij weten heel goed hoe zwaar het werk in de bouw kan zijn” Gijs Lokhorst, onderhandelaar van vakbond CNV

Aan hem zal het niet liggen; zijn vakorganisatie adviseert de leden om in te stemmen met het voorlopige akkoord. Als ze dat doen, en de achterban van de FNV volgt dat voorbeeld, wordt er een definitieve cao van kracht. Verwacht wordt dat de vakbondsleden akkoord zullen gaan. Na een positief advies doen ze dat in verreweg de meeste gevallen.

Eerder stoppen

Er is ook gesproken over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Die biedt werknemers de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken als ze een zwaar beroep uitoefenen.

De bestaande regeling liep af, maar Bouwend Nederland en de bonden hebben afgesproken dat ze de RVU niet alleen voortzetten, maar ook flink zullen verbeteren. Concreet houdt dat onder meer in dat de hoogte van de uitkering met ingang van 1 januari 2026 voor bestaande en nieuwe uitkeringen met 250 euro omhoog gaat. Lokhorst: „Wij weten heel goed hoe zwaar het werk in de bouw kan zijn. Gezond je pensioen halen, is voor veel mensen in de sector een grote opgave. Daarom ben ik blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen.”

Zelfmoordpreventie

De onderhandelingen kenden een primeur. Voor het eerst maakten de partijen afspraken over het onderwerp zelfdoding. Het CNV wilde dit bespreekbaar maken na de publicatie van verontrustende cijfers door de landelijke organisatie 113 Zelfmoordpreventie.

Lokhorst: „Op de werkplek is vaak geen ruimte om over suïcidale gedachten te praten. Toch kunnen werkgevers bepaalde signalen wel oppikken, zoals psychische spanningen en schuldenproblematiek. Afgesproken is nu dat werkgevers en bonden samen met 113 Zelfmoordpreventie een programma ontwikkelen om die risicofactoren te herkennen en erop te reageren. Tot nu toe kent geen enkele Nederlandse cao zo’n afspraak.”

Denkt u aan zelfdoding? Praat erover. Neem gratis en anoniem contact op met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of 113 (24 uur bereikbaar) of chat op 113.nl.