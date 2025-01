Broer en zus uit Kampen willen gesprek over suïcide op gang helpen

Nee, Davey Wensink kan zich niet specifiek het moment herinneren dat hij besloot actie te voeren voor het 113 Fonds Zelfmoordpreventie. Het was een optelsom van dingen, legt de Kampenaar uit. De broer van een vriend deed een suïcidepoging. Het zusje van een teamgenoot van basketbal kwam om het leven, waarschijnlijk door zelfdoding. Een meisje uit het dorp stierf – ze was depressief.

Veel aandacht voor psychische gezondheid is er echter niet in het dagelijks leven, vond Wensink. „Voor mensen met diabetes of voor kinderen met kanker zijn allerlei stichtingen. Dat soort initiatieven miste ik bij dit onderwerp. Daarom wilde ik geld ophalen.”

„Voor mensen met diabetes of voor kinderen met kanker zijn allerlei stichtingen, dat miste ik bij suïcide” - Davey Wensink, actievoerder voor 113 Zelfmoordpreventie

Wensink, die in de metaalsector werkt, merkt in zijn omgeving dat er een taboe ligt op het praten over psychische problemen. „Sinds een jaar of drie rij ik motor met een grote groep, voornamelijk mannen. Daar worden vooral veel grapjes gemaakt, ook over mentale problemen. Terwijl ik soms een-op-een wel hoor dat het bij iemand niet lekker loopt en dat alles in het leven negatief lijkt. Maar in zo’n groep is niet veel ruimte om daarover te praten.”

Durven en leren praten over suïcide, oftewel het taboe doorbreken, is een van de doelen van de derde landelijke agenda suïcidepreventie, een beleidsplan dat nog tot het einde van 2025 loopt. Hierbij speelt stichting 113 Zelfmoordpreventie een hoofdrol. In september 2022 begon deze organisatie de campagne 1K Z1E J3 (zie ”Ruim 2000 bankjes”), om een open gesprek tussen mensen te bevorderen.

Knuffels

Metaalbewerker Wensink besluit in de zomer van 2023, met behulp van zijn zus Dinie Khedoe, geld in te gaan zamelen voor het 113-fonds. Ze gaan langs bij bedrijven voor sponsoring, verkopen zelfgehaakte knuffels en organiseren een basketbaltoernooi. Uiteindelijk halen ze ruim 2000 euro op. Tijdens de acties ondervinden ze dat er nog altijd een taboe ligt op mentale problemen. Meerdere bedrijven willen hun naam niet verbinden aan de actie vanwege het onderwerp, zegt Khedoe, die veel telefoontjes pleegde.

De plaquette van 113 Zelfmoordpreventie. beeld Dick Vos

Van 113 krijgen Wensink en Khedoe de tip aangereikt om een plaquette aan te vragen voor op een of meerdere bankjes in de gemeente Kampen. Niet iedereen was direct enthousiast over het idee, zegt Khedoe, die contact had met de gemeente. „Iemand was bang dat allerlei mensen met een zelfde soort wens zouden volgen, als ze dit zouden toestaan.”

Toch komt het bordje er, op een bankje langs de IJssel. Als een wethouder de plaquette bevestigt, zijn de broer en zus erbij. Wensink loopt er bijna iedere dag langs als hij de hond uitlaat. „Het is fijn dat mensen zo’n bordje nu zien.”

Of ze zelf positieve reacties hebben gekregen op hun acties? Ja, zegt Wensink. „Een vrouw die ik ken van basketbal vertelde dat ze een keer naar huis reed en een man langs de snelweg zag lopen. Ze zei dat ze normaal gesproken waarschijnlijk doorgereden zou zijn, maar nu gestopt is omdat wij zo met suïcide bezig zijn. Ze is bij deze man gaan zitten, die inderdaad suïcideplannen had, en heeft met hem gewacht tot de politie er was. Zoiets is heel mooi.”

Denkt u aan zelfdoding? Praat erover. Neem gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.