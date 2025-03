Fransman over veroordeling Le Pen: Absoluut geen sprake van vooringenomenheid rechter 

„Als… ja, áls ze de wet heeft overtreden, dan is het natuurlijk goed dat ze daarvoor wordt gestraft.” Maar Lina Harrak en haar vriendin Sherine Turkmendag weten het nog zo net niet. Is de veroordeling van Le Pen van de partij Rassemblement National (RN) politiek ingestoken of niet?

Maandag oordeelde de rechter dat Le Pen vijf jaar lang niet mag meedoen aan verkiezingen, een boete van 100.000 euro moet betalen en een enkelband om krijgt. Tussen 2004 en 2016 heeft Le Pen geld, wat was bedoeld om assistenten in het Europees Parlement te betalen, gebruikt voor partijmedewerkers in Frankrijk. Het zou in totaal om bijna 3 miljoen euro gaan.

Jeu de boules

„Een juist vonnis”, oordeelt Lou Cebe – een jonge kerel met lange zwarte slierten, een petje en een zonnebril op. Samen met zijn leerlingen speelt de basisschoolleraar een potje jeu de boules in het Straatburgse Parc des Contades.

Eén voor één mogen de kinderen een balletje in het zand werpen. „Lou, Lou”, roepen ze uitgelaten naar hun meester. Cebe lacht, draait zich om en loopt naar een bankje toe.

„Bij deze uitspraak is absoluut geen sprake van politieke vooringenomenheid van de rechter” Lou Cebe, basisschoolleraar

„Ik hou niet van Le Pen, dus ik ben blij dat ze is veroordeeld”, zegt hij, terwijl hij gaat zitten. „Mensen die zeggen dat haar straf te zwaar is, zitten zelf in uiterst rechtse hoek. Er is absoluut geen sprake van politieke vooringenomenheid van de rechter. Al in 2015 is het onderzoek naar het verduisteren van geld tegen Le Pen gestart.”

Le Pen heeft tegen het gerechtelijk besluit al beroep aangetekend. Wordt ze niet voor 2027 vrijgesproken, dan zal hoogstwaarschijnlijk Jordan Bardella, de RN-voorman in het Europees Parlement, dat jaar bij de presidentsverkiezingen als presidentskandidaat namens RN optreden.

Nieuws in beeld Meester Lou Cebe speelt met zijn leerlingen een potje jeu de boules. beeld RD Meester Lou Cebe speelt met zijn klas een potje jeu de boules. beeld RD Een muziekkoepel in het Parc des Contades in Straatsburg. Op de achtergrond staat de Joodse synagoge van de stad. beeld RD Lou Cebe. beeld RD

Derde Rijk

„Dat is de reden dat ik niet helemaal gerust ben”, zegt Jonathan Landillier. De dertiger heeft zijn bakfiets in een grasperkje gezet. Terwijl zijn dochtertje van 2 jaar oud over het veld struint, staat hij te jongleren.

„Misschien dat nu een andere persoon Le Pens plaats inneemt”, denkt Landillier hardop, terwijl hij zijn zonnebril afzet. „Voor mij is ze een gevaar. Haar ideeën zijn een lijnrechte aanval op de democratische rechtsstaat en ze wil de verzorgingsstaat afbreken. Dat is niet mijn mening; dat is een feit. Haar ideeën lijken veel op die van het Derde Rijk van Adolf Hitler. RN-stemmers zeggen vaak klaar te zijn met politici, maar eigenlijk hebben ze genoeg gehad van de democratie. Ik vind dat gevaarlijk.”

Landilliers mening is populair in het overwegend linkse Straatsburg. Bij de parlementsverkiezingen in 2024 werd de linkse alliantie Nouveau Front Populaire hier met ongeveer de helft van de stemmen de grootste partij. Basisschooldocent Lou Cebe denkt wel te weten hoe dat komt. „Dit is een studentenstad. Ga je hier 20 kilometer vandaan, dan kom je in een andere wereld. Op het platteland wordt veel rechtser gestemd.”

Jonathan Landillier staat naast zijn bakfiets in het Straatburgse Parc des Contades te jongleren. beeld RD

Koffie-to-go

Hoewel de vriendinnen Harrak en Turkmendag niet op RN stemmen, zeggen ze wel sympathie voor het rechtse gedachtegoed te hebben. De twee zijn neergeploft op een bankje naast de grote synagoge van Straatsburg. Harrak steekt een sigaretje op. Een kop koffie-to-go heeft ze in haar linkerhand.

Ze werkt bij La sécurité sociale, het Franse sociale zekerheidsorgaan die de pensioenen en uitkeringen regelt. „In mijn werk zie ik dagelijks hoe gewone Fransen worstelen om rond te komen. Laten we eerst de problemen hier in Frankrijk oplossen, pas dan kunnen we ook goed vluchtelingen uit andere landen helpen”, zegt ze. Turkmendag: „Wat dat betreft heeft RN momenteel het beste verkiezingsprogramma voor Frankrijk.”

Harrak frustreert het ook dat ze naar haar gevoel niet trots mag zijn op Frankrijk. „Recent opende de bekendste youtuber van Frankrijk een sportschool waarin hij de nationale vlag ophing. Heel het land viel over hem heen. Er werd geroepen dat hij een fascist is. Van de zotte! Waarom mag je niet trots zijn op Frankrijk?”, zegt ze verontwaardigd.

Wat ze van de veroordeling moeten denken? Turkmendag: „Je zou haast denken dat er sprake is van politiek activisme door de rechter. Iedereen wist dat Le Pen de presidentsverkiezingen van 2027 zou gaan winnen. Misschien probeert de rechter daar nu een stokje voor te steken. In Turkije, waar mijn vader is geboren, is oppositiepoliticus Ekrem Imamoglu vastgezet, omdat hij voor de president een te groot gevaar werd. Wie zegt dat zoiets bij deze uitspraak ook niet meespeelt?”