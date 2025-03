Le Pen in hoger beroep tegen uitspraak rechter in fraudezaak

„Het is een klap voor de democratie”, zei jurist Rodolphe Bosselut tegen verslaggevers buiten het RN-hoofdkantoor in Parijs. Partijwoordvoerder Laurent Jacobelli zei dat Le Pen „strijdlustig” is.

Een hoger beroep is de enige kans die Le Pen heeft om alsnog mee te kunnen doen aan de presidentsverkiezingen in 2027. De straf gaat met onmiddellijke ingang in en geldt ook zolang het hoger beroep loopt. Een beroep kan maanden of zelfs jaren duren in Frankrijk.

Le Pen stond terecht om gesjoemel met EU-geld. Zelf heeft ze de beschuldigingen altijd ontkend. Zij en haar advocaten noemden het een politiek proces.