Veroordeling Le Pen schokt Frankrijk; „Vandaag is de democratie geëxecuteerd” 

De beslissing betekent dat de leider van het uiterst rechtse Rassemblement National (RN) van deelname aan de presidentsverkiezingen van 2027 is uitgesloten. Ze kreeg bovendien een boete van honderdduizend euro en een celstraf van vier jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk. De gevangenis hoeft Le Pen niet in, want ze mag de straf met een enkelband uitzitten.

De rechter rechtvaardigde de zware straf door te wijzen op de „centrale rol” van de politica in het systeem dat was opgezet om financiële middelen te verduisteren. Tussen 2004 en 2016 werd geld, dat bedoeld was om assistenten in het Europees Parlement te betalen, gebruikt voor partijmedewerkers in Frankrijk.

Naast Le Pen werden ook acht andere Europarlementariërs veroordeeld, net als twaalf assistenten die volgens het hof schuldig zijn aan het verbergen van een misdrijf. Daarmee zou een bedrag van bijna 3 miljoen euro gemoeid zijn.

Populair

Le Pens advocaat maakte maandag kenbaar dat de politica in hoger beroep gaat. De politica, die van 2004 tot 2017 in het Europees Parlement zat, heeft de beschuldigingen altijd ontkend en zei tijdens het proces dat haar aanklagers uit waren op haar „politieke dood”.

Of een beroepsprocedure zin heeft, is de vraag. De rechtbank besliste namelijk dat zelfs als een procedure wordt opgestart, de onverkiesbaarheid van Le Pen meteen ingaat. Bovendien kan een beroep in Frankrijk maanden of zelfs jaren duren.

De uitspraak is voor Le Pen –die bij veel Fransen zeer geliefd is– een grote klap. Ze maakte er geen geheim van alles op alles te zetten in 2027 te winnen. Daarvoor lag de politica ook op koers: in de meest recente peiling staat ze op tussen de 34 en 37 procent.

Voor de partij –die drijft op Le Pen– is het vonnis eveneens een hard gelag. Maar een uitspraak is een uitspraak. Als de politica zich inderdaad niet verkiesbaar kan stellen, lijkt de enige logische opvolger de 29-jarige Jordan Bardella. Of dat ook het einde van Le Pens politieke carrière betekent, is nog onduidelijk.

Vandaag is niet alleen Marine Le Pen onterecht veroordeeld, maar ook de Franse democratie geëxecuteerd” Jordan Bardella

Hoe dan ook zal het vonnis de positie van RN verzwakken. Onder jongeren is Bardella populair, maar hij is minder ervaren en in debatten zwakker dan Le Pen. Ook wordt hij binnen de partij bekritiseerd omdat hij onvoldoende dossierkennis zou hebben.

Geschokt

Zelf kwam Le Pen nog niet met een reactie. Bardella wel. Volgens hem is „vandaag niet alleen Marine Le Pen onterecht veroordeeld, maar ook de Franse democratie geëxecuteerd”, reageerde hij op X.

Ook vanuit de rechts-conservatieve hoek in Europa kwamen er steunbetuigingen. PVV-leider Geert Wilders zegt „geschokt” te zijn en de RN-leider „100 procent” te geloven en te steunen. Het Kremlin spreekt over „een schending van de democratische normen”, de Hongaarse premier Viktor Orbán schreef op X „Je suis Marine!".

In Frankrijk krijgt Le Pen steun van Éric Zemmour van het extreemrechtse Reconquête. „Het is niet aan rechters om te bepalen op wie het volk moet stemmen”, meent hij.

Dat linkse partijen zich juist kunnen vinden in de uitspraak, is geen verrassing. „Wie anderen de les leest over voorbeeldgedrag, moet dat eerst op zichzelf toepassen. Marine Le Pen moet haar straf ondergaan”, aldus Marine Tondelier van Les Écologistes.