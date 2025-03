Uitsluiting verkiezingsdeelname en celstraf voor Le Pen om fraude

Le Pen kreeg ook een boete van 100.000 euro.

Naast Le Pen werden ook acht partijgenoten veroordeeld voor fraude. De straf gaat onmiddellijk in en geldt ook als beroep wordt aangetekend. De verwachting is dat Le Pen dit gaat doen in een poging toch mee te kunnen doen aan de verkiezingen over twee jaar. Een beroepsproces kan in Frankrijk maanden of zelfs jaren duren. Ze heeft de beschuldigingen altijd ontkend en tijdens het proces zei ze dat de aanklagers uit waren op haar „politieke dood”.

Na de verkiezingswinst van RN vorig jaar gold Le Pen als grote kanshebber voor het presidentschap in 2027. Als ze uiteindelijk niet kan meedoen aan de verkiezingen lijkt haar partijgenoot Jordan Bardella haar logische vervanger.

De beschuldigingen gaan over geld dat bedoeld was om assistenten in het Europees Parlement te betalen, maar werd gebruikt voor partijmedewerkers in Frankrijk. Twaalf assistenten werden bovendien veroordeeld voor het verbergen van het misdrijf. Er zou een bedrag van bijna 3 miljoen euro mee gemoeid zijn.