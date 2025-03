Meer kinderen in Den Haag gevaccineerd, daling is gestopt

Het aantal eerste bmr-prikken lag vorig jaar 4 procent hoger dan in het jaar ervoor. Bij de dktp-prikken is een toename van 9 procent geregistreerd, en het aantal aanstaande moeders dat een kinkhoestprik haalde steeg met 14 procent.

Volgens Den Haag is de stijging, „een eerste trendbreuk”, te danken aan een project om meer de wijken in te gaan. Vaccineerders en voorlichters gaan vooral naar buurthuizen en scholen in de stadsdelen Centrum (waar de Schilderswijk en Transvaal onder vallen), Laak en Escamp. Dat zijn dichtbevolkte buurten waar bewoners met veel achterstanden kampen. Zwangere vrouwen kunnen zich bij de verloskundige laten inenten.

De toename „stemt hoopvol”, aldus de gemeente. Die benadrukt wel dat de vaccinatiegraad nog steeds „zorgwekkend laag” is.

Dat de vaccinatiegraad in de stad de afgelopen jaren is gedaald, net als in andere delen van het land, komt volgens Den Haag onder meer door „de verspreiding van desinformatie, wantrouwen tegen de overheid en gezondheidsexperts, beperkte taalvaardigheid, groepsdruk, praktische belemmeringen en de invloed van de coronapandemie.”