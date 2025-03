Man opgepakt in huis in Enschede waar dode vrouw is gevonden

Binnenland

Een 37-jarige man is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van een 43-jarige vrouw in Enschede. De politie vond het slachtoffer in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.30 uur „onder verdachte omstandigheden” in een woning aan de Julianastraat. De verdachte was ook in de woning.