Deloitte: sterke daling Duitse auto-export naar VS bij heffingen

Door de heffingen kunnen auto’s van Duitse makelij, zoals BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche en Audi, veel duurder worden voor Amerikaanse consumenten. Volgens Deloitte zou bij een dergelijke krimp de export van Duitse auto’s naar de VS met meer dan 8 miljard euro kunnen dalen. Vorig jaar werden ongeveer 1,3 miljoen Duitse auto’s verkocht in de VS.

Deloitte zegt ook dat het niet makkelijk is voor Duitse autofabrikanten die eigen fabrieken hebben in de VS om daar veel meer auto’s te gaan bouwen om zo heffingen te ontlopen. Die fabrieken draaien namelijk al op hoge capaciteit en er zouden grote investeringen nodig zijn voor extra productiemogelijkheden. Zo hebben Mercedes-Benz, BMW en Volkswagen eigen fabrieken in de VS. Veel van die auto’s zijn ook bedoeld voor de export.

In Mexico staan ook Duitse autofabrieken. De auto’s die daar worden gebouwd en naar de VS worden geëxporteerd krijgen ook met importheffingen te maken.