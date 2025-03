ACM verscherpt toezicht op naleving regels telemarketing

Economie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger toezien op de naleving van de regels voor telemarketing. De toezichthouder geeft bedrijven tot 1 juli de tijd om hun processen op orde te brengen en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarna wordt gecontroleerd of bedrijven zich aan de regels houden. Als dat niet het geval is zal de ACM optreden door boetes of lasten onder dwangsom op te leggen.