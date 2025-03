Marktaandeel Chinese elektrische auto’s in Europa neemt af

Economie

Chinese fabrikanten van elektrische auto’s wisten in februari niet te profiteren van de sterke opleving van de vraag naar elektrische voertuigen in Europa. Van de elektrische voertuigen die vorige maand in Europa werden geregistreerd werd slechts 6,9 procent gemaakt door Chinese bedrijven, meldt onderzoeksbureau Dataforce. Dat is ruim onder de 7,8 procent van januari en het laagste aandeel sinds februari 2023.