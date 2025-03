Evangelie zaaien in hartje Doetinchem: „Man met crimineel verleden kwam naar de kerk”

Op de weekmarkt in Doetinchem, een groeistad in de Achterhoek, is het deze dinsdagochtend gezellig druk. Verkopers brengen noten, kaas, pootaardappelen en oriëntaalse specialiteiten aan de man, maar ook tassen, horloges en lappen stof.

Drie vrouwen met hoofddoek zitten op een houten bank te praten. In een zitje naast een viskraam likken klanten hun vingers af bij een bakje kibbeling. Draaiorgel Crescendo strooit vrolijke klanken uit over het publiek, terwijl twee mannen rammelen met een centenbak.

Tussen de kraam van een stoffenhandel en die van een tassenverkoper staan twee mannen bij een lectuurstand. Aan de voorzijde hangt een blauw doek met woorden van de Heere Jezus: „Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven” (Johannes 14:6). De evangelisatiekraam van de plaatselijke gereformeerde gemeente (gg) is sinds vorig jaar zomer wekelijks present op de markt, vertelt vrijwilliger Gerrit Ordelman.

Op de stand liggen evangeliën uit de Bijbel met Uitleg, naast folders, boekjes en Bijbels in het Nederlands, Spaans, Turks, Russisch en Arabisch. „Een poosje geleden kwam hier een jongen van een jaar of zestien. Hij nam een Arabische Bijbel mee en stopte die snel weg in zijn zak. Aan een jonge jezidivrouw uit Irak, die binnenkort naar haar land gaat om familie te bezoeken, heb ik pas het Nieuwe Testament in het Arabisch gegeven”, vertelt Ordelman.

Evangelist Frans van Grol (52) is intussen in gesprek met een man die met een fiets aan de hand bij de kraam staat. De evangelist geeft hem een boekje mee over Abraham. „Deze man komt hier bijna iedere week en ik geef hem elke keer een ander boekje”, vertelt Van Grol even later. „Hij luistert nu soms mee met de diensten in onze Kruisbergkerk, die aan de rand van Doetinchem ligt”, vult Ordelman aan.

Kaarsje branden

De marktevangelisatie is een van de nieuwe initiatieven van de plaatselijke gg, sinds Van Grol een jaar geleden als evangelist aan de gemeente werd verbonden. Zaterdag wordt in het centrum van Doetinchem bovendien een ontmoetingscentrum met de naam Kruispunt geopend.

Vanaf de markt steekt Van Grol de weg over. Hij loopt een winkelstraat in met filialen van onder meer HEMA, Zeeman en Intertoys. Even verderop springt de Sint Catharinakerk in het oog, omringd door horecagelegenheden. Hier komt op zondagochtend een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland samen.

„Veel mensen geloven nergens meer in; sommigen zijn boos op de kerk” Frans van Grol, evangelist in Doetinchem

Van Grol loopt de stiltekapel van de oude kerk binnen, die via een glazen wand zicht biedt op de kerkzaal. In de kapel kunnen bezoekers een kaarsje branden „voor iemand aan wie je vandaag speciaal denkt”, of „als een gebed zonder woorden”, zoals een briefje aan de muur aangeeft.

„Het christelijk geloof holt in deze stad en in heel de Achterhoek in sneltreinvaart achteruit. Daarom zijn we heel blij dat we nu een plek krijgen in het hart van de stad”, zegt Van Grol, terwijl hij verder wandelt richting het nieuwe ontmoetingscentrum. „Veel mensen geloven nergens meer in. Sommigen zijn boos op de kerk en wijzen daarbij op misstanden zoals seksueel misbruik.”

Draagvlak

In een voormalig winkelpand aan de Korte Heezenstraat hangt de geur van verf. Gerrit Jan Hanskamp (62), die hier aan het klussen is, trekt z’n overall uit en neemt plaats op een stoel in de verder nog grotendeels lege ruimte. De Kruispuntcoördinator is lid van de evangelisatiecommissie van de gg. Sinds hij vorig jaar z’n boerderij heeft verkocht, kreeg hij meer tijd om zich voor „het kerkenwerk” in te zetten.

Gerrit Jan Hanskamp (l.) en Frans van Grol in het centrum van Doetinchem, schuin voor het pand waarin zaterdag ontmoetingscentrum Kruispunt wordt geopend. beeld RD, Anton Dommerholt

Het verlangen om het Evangelie met anderen te delen, leeft in de gemeente die 600 leden en doopleden telt, zegt Hanskamp. Al jaren is er een tienerclub, een kinderclub en een vakantiebijbelclub. Op zondagmiddag is er een Bijbeluur in de kerk, voor mensen voor wie de drempel naar een dienst te hoog is.

„In 2020 dachten we na over de vraag: wat kunnen we nog meer doen? Toen hebben we onderzocht of het haalbaar zou zijn om een evangelist aan te stellen. Daar was draagvlak voor in de gemeente, ook financieel. We konden Frans van Grol aanstellen –eerst voor twee dagen per week, later voor drie– en nu ook deze locatie huren. Het is wonderlijk hoe we gezegend zijn”, zegt Hanskamp.

Van Grol, voorheen voorlichter bij Zending Gereformeerde Gemeenten, kreeg niet alleen de opdracht om contact te leggen met buitenkerkelijken, maar ook om gemeenteleden toe te rusten.

„Het is natuurlijk mooi als gemeenteleden in hun eigen omgeving, bij buren, collega’s en vrienden, ook het Evangelie verspreiden”, zegt Van Grol. Hij organiseerde onder meer enkele toerustingsavonden. „We bespraken vragen zoals: In welke tijd leef je? Wat is je houding, je boodschap en hoe stel je goede vragen? Daar hebben we ook mee geoefend.”

„Iemand die eerst afwijzend reageerde, vroeg pas of ik voor zijn zieke vrouw wilde bidden” Frans van Grol, evangelist in Doetinchem

Afwijzend

De marktevangelisatie is intussen een vast onderdeel van Van Grols werk. De weekmarkt blijkt een goede plek om contacten te leggen, ervaart hij. „Het begint met het vriendelijk groeten van voorbijgangers. Sommigen lopen snel door. Het gebeurt ook dat mensen die ons elke week zien, vroeg of laat toch openstaan voor een gesprek. Zo was er iemand die eerst afwijzend reageerde, maar een poosje geleden vertelde dat zijn vrouw ernstig ziek was en vroeg of ik voor haar wilde bidden.”

Onlangs ging een man met een crimineel verleden in op de uitnodiging om op zondag naar de kerk te komen. „Hij vond het heel spannend en wil binnenkort een keer een kop koffie met me drinken om verder door te praten. Wie weet geeft de Heere openingen om dieper in gesprek te komen.”

„Het is mooi dat we straks vanaf de markt naar dit ontmoetingscentrum, dat zaterdag volledig is ingericht, kunnen verwijzen”, vervolgt Van Grol. Hij zal nauw samenwerken met Hanskamp, een beheerdersechtpaar en andere vrijwilligers uit de gg.

Kruispunt zal voorlopig een aantal dagdelen open zijn voor onder meer een pastoraal spreekuur op dinsdagmiddag en een Bijbelleesuur op woensdagmiddag. Ook zijn er plannen voor creatieve workshops en „misschien over een poosje een lunch voor eenzame ouderen. We gaan uitproberen wat op deze plek goed werkt.”

Gebroken hart

Hanskamp: „We hopen dat mensen hier straks ook spontaan binnenlopen. Er zijn zo velen met een gebroken hart. We willen hun graag vertellen dat Christus is gekomen om gebroken harten te helen.”

Van Grol knikt. „Een jaar geleden had ik niet kunnen denken dat we hier nu mogen zitten. Net zoals op de markt willen we ook hier zaaien, in de hoop en met het gebed dat God het Woord wil doen ontkiemen, want wat is er heerlijker dan dat zondaren aan de voeten van de Heere Jezus Christus terecht mogen komen?”