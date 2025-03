Gg Delft wil evangelisatiepredikant beroepen; „We geloven dat het geld er komt”

Met het voorstel om een evangelisatiepredikant te beroepen zijn de mansleden vorige week unaniem akkoord gegaan, meldt ouderling S. de Vree desgevraagd.

Het ledental van de gemeente daalde de afgelopen twintig jaar van 109 naar 32, waarmee het bijna de kleinste gemeente van het kerkverband is geworden. De Vree: „Op deze manier zouden we richting opheffing gaan. Maar we denken dat de Heere ons die weg niet wijst in een stad waar 110.000 mensen wonen met een ziel voor de eeuwigheid.”

De gemeente wil graag meer mensen in de studentenstad bereiken met het Evangelie. „Het zou mooi zijn als de betreffende predikant de taal van studenten en van buitenkerkelijken spreekt. Hij zou bijvoorbeeld na de kerkdienst een Bijbeluur kunnen houden.”

Spannend

De kerkenraad heeft voor het plan overlegd met het landelijke deputaatschap evangelisatie (EVGG). De Vree wijst op de gg Breda, die in 2015 werd opgeheven vanwege een dalend ledental. Korte tijd later werd in hetzelfde kerkgebouw weer een evangelisatiepost opgestart. „Dat had achteraf gezien niet zo moeten gaan, vond ook het deputaatschap.”

De Vree vindt het spannend of de gemeente de benodigde financiën kan opbrengen, maar hij is niet pessimistisch. Toen de gemeente enkele jaren geleden financieel aan de grond zat –voor het betalen van de gastpredikanten was nauwelijks voldoende geld– kwam er een kentering. „Er werd vanaf toen van buiten de gemeente veel geld overgemaakt. Sinds drie jaar hebben we geen gebrek meer.”

„Ik slaap er vaak slecht van. Maar dan word ik soms wakker en is er weer geld overgemaakt.” S. de Vree, oudering gg Delft

Toch is de ouderling wel „zenuwachtig. We hebben nog geen ton op de bank. Het eerste halfjaar kunnen we een predikant betalen, maar daarna hopen we dat de Heere voor het geld zorgt. Ik voel me net als die weduwe uit de Bijbel: voor haar was het vast elke morgen spannend of er weer meel en olie was. Ik slaap er vaak slecht van. Maar dan word ik soms wakker en is er weer geld overgemaakt. Als ons plan de weg van de Heere is, geloven we dat Hij voor de middelen zal zorgen.”

Enkele leden van de gemeente in 2023. Uiterst rechts ouderling S. de Vree. beeld RD, Anton Dommerholt

Beroep

De gg Delft is geen evangelisatiepost, maar een reguliere gemeente. Daarom zoekt ze een predikant –die deel gaat uitmaken van de kerkenraad– en niet een evangelist, zoals die op andere plekken door EVGG of door plaatselijke gg’s is aangesteld. De Vree: „Een evangelist mag niet voorgaan in officiële kerkdiensten en mag de sacramenten niet bedienen, een predikant wel. Bovendien is het voor de contacten met andere predikanten in de stad goed als je een predikant hebt.”

Een vacature plaatsen met een oproep om te solliciteren is voor de gg Delft dus niet de weg. „Binnen enkele maanden hopen we daadwerkelijk een beroep uit te brengen. Als u nog een suggestie heeft voor een predikant die dit werk op zijn hart heeft, hoor ik het graag. Dat zeg ik tegen iedereen.”