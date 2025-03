Evangelisatiewerk Gereformeerde Gemeenten steeds meer plaatselijk, ook in hartje Biblebelt

„Wow, ik lees nu dat Jezus ook is opgestaan uit de dood, wist jij dat?” Die vraag kreeg een jonge twintiger uit de gg Amersfoort van een leeftijdsgenoot. Samen met een vriendin uit haar kerk vertelde de jongedame vorige week over hun ervaringen met evangelisatiewerk onder jongeren in de stad, waar sinds negen jaar een inloophuis van de gg is gevestigd. Hun gehoor? Twaalf evangelisten uit de GG.

Dat aantal valt op: tien jaar geleden waren het er nog maar half zo veel, vertelt Gijsbert Geijtenbeek, algemeen secretaris van het deputaatschap voor evangelisatie van de GG (EVGG). Het is niet de enige indicatie voor de toegenomen aandacht voor evangelisatiewerk in de GG. De Goesenaar wijst op het groeiende bezoekersaantal op de jaarlijkse evangelisatiedag van EVGG en op het toenemend aantal lokale gemeenten dat bij hem en zijn collega’s aanklopt voor advies.

Het werk van EVGG begon in de jaren vijftig, vertelt Geijtenbeek, sinds 2013 in dienst bij het deputaatschap. De eerste posten waren in Alkmaar, Merksem (bij Antwerpen) en Tilburg; later kwamen Emmen, Leeuwarden en Amsterdam erbij. „We brachten de boodschap van zonde en genade op witte vlekken in een christelijk land. Nu zijn onze gemeenten de witte stippen in een seculier land.”

Tot een jaar of vijftien geleden ging dit zo door: het landelijke deputaatschap benoemde en betaalde evangelisten op de zes posten. „Toen klopten gg’s in Utrecht, Rotterdam en Den Haag-Scheveningen bij ons aan: Onze stad is zo seculier geworden, we moeten iets doen. Het ging echter onze mogelijkheden te boven om drie extra posten te exploiteren. Toen zijn op classisniveau evangelisatiecommissies gesticht.”

Aanvankelijk deden vrijwilligers, vutters vaak, het werk op die classicale posten. In 2016 werd in Utrecht de eerste veldwerker –later gewoon evangelist genoemd– aangesteld, Jos Kardol. Daarna werden ook in Rotterdam en Den Haag evangelisten aangesteld.

Kwam Kardol nog op de loonlijst van EVGG, later bleek dat een classis juridisch gezien werkgever kan zijn. Vier van de twaalf GG-evangelisten worden nu betaald door een classis. Twee evangelisten zijn in dienst van een lokale gemeente, in Amersfoort (sinds 2019) en Doetinchem (2024). Ook de gg Ede, die sinds 2021 evangeliseert vanuit kringloop ’t Spoorhuis, overweegt een evangelist aan te stellen. Recent besloot de gg Delft om een evangelisatiepredikant te beroepen.

„Belangrijk is vooral dat de oproep tot evangelisatiewerk vanaf de preekstoel klinkt” Gijsbert Geijtenbeek, algemeen secretaris EVGG

Elspeet

De laatste stap in de ontwikkeling naar lokaal evangelisatiewerk is het streven dat gg’s evangelisatie zelf oppakken. Geijtenbeek: „Dat begon met een cultuurstudie van Nederland door onze kenniskring. Daaruit bleek dat de ontkerstening overal toeneemt. En ook op de Veluwe strijken nieuwe Nederlanders neer. Evangelisatiewerk betekent dat je licht verspreidt in je omgeving. Dat begint op de drempel van je huis en op de stoep van de kerk. De Heere Jezus zei tegen de bezetene van Gadara: Boodschap de uwen wat grote dingen de Heere u gedaan heeft.”

De generale synode van de GG gaf EVGG in 2019 officieel mandaat om plaatselijke gemeenten te adviseren bij het evangelisatiewerk. Of het lukt om alle gg’s, ook die in hartje Biblebelt, zover te krijgen? „Evangelisatiewerk is een zaak van lange adem, ook in dit opzicht, en dat geeft niet. Dat een gemeente als Elspeet nu een evangelisatiecommissie heeft, was zes jaar geleden nog niet waarschijnlijk. Belangrijk is vooral dat de oproep tot dit werk vanaf de preekstoel klinkt.”