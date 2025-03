Rini Vos op evangelisatiedag GG: Maak de ene Naam bekend, aan je buurman, collega én in de stad

Vos, evangelist in Amsterdam, was zaterdag hoofdspreker op de landelijke evangelisatiedag van de Gereformeerde Gemeenten (GG). De dag in de Bethelkerk in Geldermalsen wordt geopend door ds. M. Joosse, voorzitter van het deputaatschap voor evangelisatie van de GG. Hij mediteert over Mattheüs 9:10, „het maaltijdproject van Levi”. „Mattheüs heeft een plan: hij wil dat zijn vrienden ook Jezus ontmoeten, al zal deze maaltijd dan waarschijnlijk de laatste met hen zijn.”

”Één Naam, gegeven ter zaligheid” is het dagthema. Niet iedereen is het daarmee eens, vertelt Vos in zijn lezing over Handelingen 4:12, waar Petrus tegen de Joodse raad zegt dat er „geen andere naam is door welke wij moeten zalig worden”. De evangelist vertelt over een vrouw die zijn post een tijdlang trouw bezocht. „We hadden goede hoop. Op een dag stond ze boos bij me: „Jij zegt dat ik zonder Jezus verloren ga. Als het zó moet, ben ik liever mijn eigen god.” De vrouw kwam niet meer terug.”

„Voor de opdracht om Jezus’ Naam bekend te maken is nergens meer gelegenheid dan in de stad” Rini Vos, evangelist Amsterdam

Positieve voorbeelden kent Vos ook. Een andere vrouw, die via atheïsme en New Age bij de post terechtkwam –„ze ontdekte: ik ben leeg, ik mis God”–, heeft nu het verlangen „om andere mensen die ene Naam bekend te maken. Ze loopt biddend om ontmoetingen en om vrijmoedigheid over straat. En die krijgt ze.” Het bracht de Amsterdamse evangelist tot de vraag: „Hoe bent u aanwezig in de stad? Voor de opdracht om Jezus’ Naam bekend te maken is nergens meer gelegenheid dan in Amsterdam, Emmen, Rotterdam of welke stad ook.”

Loslaten

Na Vos’ lezing komen achter uit de kerk tientallen kinderen naar voren lopen. Ze zijn vanochtend bij de kinderclub achtergelaten en hebben intussen een lied geleerd: ”Neig je oor, en kom tot Mij, hoor en je ziel zal leven”. Vol overgave laten ze het horen aan hun papa’s en mama’s en aan de overigen van de 700 aanwezigen, onder wie verschillende evangelisten en veel vrijwilligers.

Het lied hoort bij een werkmap voor vakantiebijbelweken over zintuigen, die algemeen secretaris Gijsbert Geijtenbeek vervolgens presenteert. Ook toont hij dia’s uit een nieuw ontwikkelde catechisatieles voor jongeren over evangelisatie en een herziene editie van de brochure ”Een leesbare brief”, een handreiking voor gemeenteleden.

De leden van de Joodse raad „kenden Petrus en Johannes, dat zij met Jezus geweest waren”, citeert Dorieke van Horssen-Meijer uit het vervolg van Handelingen 4. De Dordrechtse verzorgt een van de elf workshops, in haar geval over kinderevangelisatie. „Wij zijn in de GG erg goed in organiseren, maar al gauw verliezen we ons in het werk. Kunnen we ook loslaten? Leven we zelf bij de Bron? Probeer te bidden en dan zul je verwonderd zijn over de mogelijkheden die God geeft.”

Ondanks dit advies staat Van Horssens workshop bol van praktische tips, zoals: Als je een kind thuis of op de club wilt uitnodigen, bedenk dan via wie in je netwerk je dat kind kunt benaderen. En: „Zorg dat je altijd toestemming hebt van de ouders. Je kunt hen ook een keer uitnodigen op de club.”

Schaftwagen

Tips komen er ook uit de praktijk van workshopdeelnemers, die per plaats verschillend blijkt. Een vrijwilliger uit Ede vertelt hoe ze daar een schaftwagen en springkussen tussen woonflats hadden neergezet. „Er kwamen tientallen kinderen op af. We vertelden een verhaal en zongen liederen. De ouders vonden het positief.”

„Als je meteen zegt dat de islam niet waar is, maak je de relatie kapot” Petra Achterstraat, workshopleider

Praktisch is ook de workshop over gesprek met moslims, verzorgd door basisschooljuf Petra Achterstraat uit Kootwijkerbroek. Sinds tien jaar verzorgt ze taallessen op de evangelisatiepost in Alkmaar en komt ze veel in aanraking met moslims. Gewone gesprekjes met moslims zijn heel belangrijk, zegt ze. „Als je meteen zegt dat de islam niet waar is, maak je de relatie kapot. Relatie opbouwen is belangrijk voor Arabieren. Vaak zijn er aanknopingspunten om uit de Bijbel te vertellen.”

Je kunt moslims ook aan het denken zetten, zonder ze te confronteren. „Vraag bijvoorbeeld waarom Mohammed een goed voorbeeld is, terwijl mannen nu minder vrouwen mogen hebben dan hij.” Zelf werd Achterstraat een keer door moslims gevraagd naar haar mening over Mohammed. Enigszins ontwijkend zei ze: „Ik denk dat hij echt bestond en dat hij een slimme man was.” Later hoorde ze van de aanwezige moslima dat die opmerking haar „als een dartpijltje” geraakt had: „Was hij niet méér dan een slimme man?”

Heb geduld, adviseert Achterstraat, nadat ze een voorbeeld noemt van een moslim die pas na jaren evangelisatiewerk tot bekering kwam. „In hoeveel tijd hebben de mensen onder ons die de Heere kennen, Hem leren kennen? Toch bijna niemand in een week of een maand tijd? Moeten we dat dan wel van moslims verwachten?”

Poffertjes

In de pauze na de workshops lunchen Willem en Cobie Stam (beiden 40) aan een picknicktafel, de koude buitenlucht trotserend. Het echtpaar uit Soest keert terug van een weekje vakantie en doet onderweg Geldermalsen aan. Dochtertje Jarice (3) smult van poffertjes en laat de kleurplaten zien die ze op de kindercrèche maakte, voor haarzelf en haar broertjes Jacob (2) en Matthias (0) elk een.

De evangelisatiedag zet Cobie „erbij stil dat je het Woord niet voor jezelf moet houden”. In de gg in haar woonplaats, waar het gezin lid is, bezoekt ze soms de open kerkochtenden voor de buurt. De lezing van Vos vond ze nuttig. „Hij begon met een eenvoudig voorbeeld, dat iedereen een naam heeft. Zoiets kun je zelf ook gebruiken in gesprekken.”

Willem woonde de workshop van Achterstraat bij. „Normale gesprekken over alledaagse dingen doen ertoe”, leerde hij er. Een oud-collega van hem is moslim. „Hij zou nog op kraambezoek komen. Ik moet hem dat nog maar een keer vragen.”

Tijdens het middagprogramma interviewt evangelist Martin Rozema twee toetreders tot de kerk, die onlangs in evangelisatiepost In de Gouwstraat in Rotterdam geloofsbelijdenis hebben afgelegd.