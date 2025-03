AEX-index verder omlaag door zorgen over escalatie handelsstrijd

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 911,65 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 875,19 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,6 procent. Parijs verloor 0,5 procent, ondanks een meevallend Frans inflatiecijfer. De inflatie in de op een na grootste economie van de eurozone bleef deze maand onveranderd op 0,9 procent. Londen hield het verlies beperkt tot 0,1 procent, na een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in februari.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden tot de grootste dalers in de AEX, met verliezen tot 1,5 procent. Randstad zakte bijna 3 procent. Het uitzendconcern noteerde ex dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. ArcelorMittal won 0,1 procent. Het staalconcern, dat erg gevoelig is voor handelstarieven, verloor een dag eerder ruim 4 procent.

In de MidKap was InPost de grootste daler, met een verlies van 4 procent. Het Poolse pakketkluisjesbedrijf zag de omzet en nettowinst flink stijgen in 2024 door een sterke groei van het aantal pakketten. Ook voor dit jaar rekent InPost op een verdere groei van de omzet en het volume, maar beleggers lijken op meer te hebben gehoopt.

Flow Traders daalde 1,4 procent, na een handelsupdate. De flitshandelaar zag de handelsvolumes in aandelen verbeteren in het eerste kwartaal. Op het gebied van cryptovaluta namen de volumes op jaarbasis toe, maar was er wel sprake van een daling ten opzichte van het vorige kwartaal.

Ubisoft steeg 8,5 procent in Parijs. De geplaagde Franse gameontwikkelaar heeft het Chinese Tencent binnengehaald als investeerder om verder te kunnen werken aan bekende spellenreeksen als Assassin’s Creed, Far Cry en Tom Clancy’s Rainbow Six. De titels worden ondergebracht in een nieuw dochterbedrijf, waarin Tencent een belang van een kwart krijgt.