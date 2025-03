Vertrouwen van Nederlandse producenten neemt af in maart

De graadmeter die het producentenvertrouwen meet, verslechterde deze maand naar min 1,5, van min 1,2 in februari. Het producentenvertrouwen lag daarmee iets onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 het hoogste niveau met een stand van 10,4. In april 2020, bij de uitbraak van de coronacrisis, werd de laagste waarde (min 31,5) genoteerd.

Het producentenvertrouwen was in vrijwel alle branches negatief. In de papier- en grafische industrie waren fabrikanten het negatiefst, gevolgd door de branches hout- en bouwmaterialen en basismaterialen en metaalproducten. In de branche elektrotechniek, elektrische apparaten en machines waren fabrikanten het minst negatief.

Volgens de recentste cijfers lag de productie van de Nederlandse industrie in januari 0,5 procent hoger dan een jaar geleden. Dat was de eerste productiestijging in ruim anderhalf jaar.