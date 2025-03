Vakbond: man krijgt vaker loonsverhoging dan vrouw

Economie

Bij een goede beoordeling krijgen mannen vaker loonsverhoging toegekend dan vrouwen. Dat stelt vakbond CNV op basis van een enquête onder ruim 2600 werkenden. CNV-voorzitter Piet Fortuin spreekt van bizarre resultaten en roept werkgevers op om een einde te maken aan deze oneerlijke behandeling. „Zeker in een tijd waarin vrouwen hoger opgeleid zijn en steeds vaker hogere management- of bestuursfuncties bekleden. Het is achterhaald dat vrouwen op salarisgebied zo worden achtergesteld.”