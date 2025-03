Noorwegen voert snel EU-regels in om EU-heffingen te voorkomen

Volgens de Noorse overheid is er een risico dat Brussel tegenmaatregelen die bedoeld zijn voor de VS ook voor andere landen moet laten gelden. Regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) schrijven namelijk voor dat alle landen gelijk moeten worden behandeld.

Noorwegen heeft volledige toegang tot de Europese markt. Hoewel het land heeft toegezegd de meeste EU-richtlijnen in ruil daarvoor ook in te voeren, is er in de praktijk vaak veel politieke discussie over. Zo kampt Noorwegen met een achterstand van meer dan vijfhonderd richtlijnen. Deze week voert Noorwegen daarom meerdere EU-richtlijnen in, heeft de Noorse staatssecretaris Maria Varteressian laten weten.