”Wat de toekomst brengen moge”, zongen cliënten bij brandende zorgboerderij Tricht

„Alles is weg”, verzucht Lisa Kemp. De medewerkster van de reformatorische zorgorganisatie Siloah wijst donderdagmiddag naar de zwartgeblakerde restanten van de afgebrande zorgboerderij Leidsche Hoeven in Tricht, nabij Geldermalsen. Puin alom. Het dak is ingestort, zonnepanelen slingeren rond. De jonge vrouw wijst naar boven. „Daar zat ik vanmorgen gewoon nog te werken. Nu is je vertrouwde plek ingestort.”

Het dagactiviteitencentrum brandde finaal af. Tientallen mensen met een beperking en hun begeleiders kwamen donderdag met de schrik vrij.

„Dit is heel confronterend”, zegt Siloah-medewerkster Alexia de Weert, wijzend naar geblakerde rekken temidden van de puinhopen. „Daar stonden de appeltaarten op.” Ook haar collega Machteld Alderliesten kijkt terug op een ingrijpende dag. „We stonden lekker taarten te bakken. Toen ging het brandalarm. Mijn cliënt is doof, die moest ik aantikken.”

Pittig was dat een vrouw in een rolstoel van een bovenverdieping moest worden gehaald. „Ik zag al rook naar boven komen en dacht: we hebben niet veel tijd. Ik ben gestopt om een evacuatiestoel vast te maken. Zo’n ding kun je van de trap af laten rollen. Maar dat is best nog wel een geregel. Ik kon de rust er niet voor vinden. Ik zag een sterke vrijwilliger. Hij heeft gelukkig de vrouw de trap af gedragen. Haar rolstoel boven is verbrand.”

Kaarsjes

Lisa Kemp zat donderdagochtend met een oudere cliënt achter een laptop een „beetje te sniffelen” toen ze een brandlucht roken. „Mijn cliënt zei nog: ,,De kaarsjes kunnen het niet zijn, want die mogen we niet meer aansteken.” Ik zat de stopcontacten te controleren en toen ging het brandalarm af. Toen hebben we al de cliënten naar buiten begeleid.”

Haar collega Gerinda Spek kreeg eveneens heel wat te verstouwen. „Ik had een bespreking met een ouder van een cliënt, die zat in het restaurant te wachten. Toen hoorde ik het brandalarm en zag ik rook. Ik ben door de horecagedeelte gerend en zag de vlammen. Ik rende alle groepen langs om te kijken of iedereen was gevlucht.”

Haar collega’s knikken instemmend als ze zegt: „Het belangrijkste is dat iedereen, elke cliënt, in veiligheid is. Dat heb ik vandaag telkens bedacht toen ik hier rondliep.”

Fietssleutel

Aanvankelijk reageerden cliënten min of meer nieuwsgierig toen de zorgboerderij in vlammen opging. Ze maakten bijvoorbeeld foto’s. Gaandeweg raakten ze echten meer en meer ontdaan. Tal van cliënten barstten in huilen uit. Kemp: „Ze werden verdrietig en maakten zich zorgen over hun spullen en over de dieren die binnen waren.” Haar collega’s vullen aan: „Cliënten raakten in paniek bij de gedachte dat hun spullen zouden verbranden. Twee hebben er diabetes. Ze wilden hun spuit, hun scanner, hun tasje en hun fietssleutel terug.”

Alexia de Weert, die naar de brandende zorgboerderij toereed: „Ik heb heel veel tranen gezien. Toen ik met de auto aankwam, vloog een cliënt me meteen huilend om de nek.” Tijdens de brand zongen begeleiders en cliënten, een groep van tientallen mensen, samen het lied: ”Wat de toekomst brenge moge”.

„Ik denk dat deze brand nog lang impact heeft op onze cliënten”, vertelt een van de Siloah-medewerkers. „Voor de meesten was deze zorgboerderij al een jaar of vijf een prachtplek. Ze bloeiden er op. Ze deden werk waar hun hart lag. En dan is dat er allemaal niet meer.”

Hans Heikoop uit Tricht, eigenaar van het landgoed waarop de zorgboerderij staat, bekijkt de puinhopen. „De Heere leidt alle dingen”, zegt hij tegen de medewerkers die bij hem staan. „Hij werkt ook mee aan de wederopbouw. Het kost even wat tijd. Het zal een klus zijn. Maar dit gaat goedkomen.”

Heikoop zelf was donderdag ook getuige van de brand die zijn pand in de as legde. Hij was actief op het erf en maakte een praatje met een cliënt. Toen ging het brandalarm. ,,Ik dacht eerst dat het om een oefening ging. Ik zat op een shovel en zag de eerste rookpluimen naar boven komen. Het ging razendsnel. Al snel sloegen de vlammen uit het gebouw.”

Vol rook

Heikoop rende naar het brandende gebouw toen de laatste cliënten en hun zorgverleners zich in veiligheid hadden gebracht. Hij stuurde alle dieren weg uit het vuur. „De stal stond vol rook.” Onder meer een paar paarden, veertien koeien, een paar geitjes en varkens en zo’n twintig kippen overleefden de vuurzee. Geen van de beesten kwam om. Heikoop kreeg hulp van twee bouwvakkers die aan het werk waren bij de nabijgelegen spoorlijn.

Veel cliënten zijn verknocht aan de boerderij en zijn onthutst dat die in vlammen opging, zegt Heikoop. „Ze waren heel emotioneel. Twee van hen heb ik nog bemoedigd. Even een hand op de schouder. De cliënten komen hier normaal gesproken met bussen aan, ze hebben hier een naambordje. Ze gaan aan het werk, buiten en binnen. Taarten bakken, appelsap persen, jam maken, fruitkisten timmeren, dieren verzorgen, maar bijvoorbeeld ook het inpakken van de Paulus, het zendingsblad van de Gereformeerde Gemeenten. En dan zien ze ineens hun gebouw verloren gaan. Dat trekken ze niet.”

Zo’n honderd brandweermensen bestreden de brand, zegt Marcel Jonkman, hoofdofficier van dienst bij de brandweer. Er werden negen blusvoertuigen ingezet. De brandweer gebruikte twee hoogwerkers. Vooralsnog is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.