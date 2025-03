Brand legt zorginstelling Siloah Tricht in de as: „We zijn diep dankbaar dat niemand gewond is geraakt”

„We zijn diep dankbaar dat niemand gewond is geraakt”, zegt Jan van Ginkel, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorggroep Sirjon. Donderdagmorgen brak er een grote brand uit in het pand van zorginstelling Siloah in Tricht. Siloah valt onder zorggroep Sirjon.

Omdat het hele pand in Tricht verloren is gegaan, zou de dagbesteding die Siloah daar biedt stil komen te liggen. Daarom bood gemeente West-Betuwe donderdagmiddag aan om noodlocatie te maken, zegt Van Ginkel. „Dan kan de dagbesteding toch doorgaan.”

De brandweer schaalde donderdagmorgen snel op van grote brand naar zeer grote brand. Er werden negen blusvoertuigen, twee hoogwerkers en een grootwatertransport ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Het is nog niet bekend waardoor de brand ontstond. Volgens Van Ginkel is dat ook niet het belangrijkste. „Als onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers veilig zijn, is het goed. We zijn de Heere dankbaar dat hun niets is overkomen.”

Tijdens het uitbreken van de brand waren er enkele tientallen mensen aanwezig in de Trichtse zorgboerderij. „De cliënten zijn door de medewerkers direct naar buiten gebracht”, zegt Van Ginkel. „Ze hebben zeer adequaat gehandeld.”

Crisisteam

De cliënten van de zorginstelling zijn naar huis gebracht met auto’s, zegt Van Ginkel. De organisatie daarvan lag in handen van een lokaal crisisteam. „Dat team is op de locatie in Tricht aanwezig. Ze werken samen met de politie en de brandweer.”

De cliënten voelen de impact van de brand, zegt Van Ginkel. Daarom schakelt hij extra medewerkers in, die met de cliënten praten over de gebeurtenis. Ook is er een orthopedagoog betrokken voor nazorg.

Van Ginkel werd binnen enkele minuten na het uitbreken van de brand gealarmeerd. „Ik heb eerst degene die me belde van harte sterkte en wijsheid gewenst”, zegt hij. „Daarna heb ik direct het crisisteam opgeroepen. We hebben handboeken en noodprocedures om met dit soort situaties om te gaan.”